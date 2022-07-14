Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Правительства

Фото:akorda.kz
В ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаева отметил, что на сегодняшний день наиболее серьезной проблемой в стране является рост инфляции.
- На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Ее уровень достиг 19,2 процента. В целом некоторые виды продуктов сразу подорожали процентов на 80. Меры правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались малоэффективными, - сказал Президент.
Правительство хочет остановить инфляцию по старинке, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
- И даже тогда правительство выделяет дополнительные средства из бюджета и корректирует цену лишь искусственно. Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. А по факту должно быть наоборот. Правительство переложило всю ответственность на регионы. Они используют административный ресурс и ходят по магазинам. Других путей и новых идей нет. Такая работа никогда не была эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечающей закону рынка, - добавил он.
В ходе заседания Глава государства заявил, что инфляция не стоит на месте.
- Несмотря на непростые геополитические вызовы, страна динамично развивается. Мы видим это по итогам полугодия. Экономика выросла на 3,4 процента, а реальный сектор вырос на 4,1 процента. В частности, значительный прогресс был достигнут в области обрабатывающей промышленности. Однако инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5 процента, превысив уровень 2015 года, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил Правительству совместно с Генпрокуратурой навести порядок в торговой системе страны.
- Крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики - 40 процентов. Факты спекуляций, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита - это далеко не полный перечень нарушений, - сказал Токаев во время расширенного заседания Правительства.
По словам Президента, все это закладывается в стоимость товаров и оплачивается гражданами.
- Правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей, - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что ждет от Правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также по внедрению новых подходов к работе.
На расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром, передает informburo.kz.
Президент рассказал, что из ранее введённых 7 сахарных заводов сегодня действует только четыре, в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть (31 процент). При этом Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году - с семи до 43 процентов.
- За последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90 процентов зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчёт правительства. Значит, не защитили позицию государства, поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву, – сказал президент.
Он поручил правительству разработать проект по развитию сахарной отрасли, чтобы сократить импортозависимость и перейти к самообеспечению.
Также Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- У нас есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача - обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Мы много говорим об этом и даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли. Обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации. Подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя. Я уже об этом говорил, - сказал Токаев на расширенном заседании Правительства.
Он отметил, что Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией.
- Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не решена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем - о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей, это касается прежде всего профильного министерства, но также и других министерств. Я объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? - отметил Президент.
Он призвал министра профессионально подойти к вопросу популяции сайгаков, учитывая менталитет нации.
- Действительно, сайгаки являются для казахов священным животным. Вносится предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы. Посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу, - добавил Президент.
- На рост цен повлияла продовольственная инфляция. Ее уровень достиг 19,2 процента. В целом некоторые виды продуктов сразу подорожали процентов на 80. Меры правительства, направленные на стабилизацию цен, оказались малоэффективными, - сказал Президент.
Правительство хочет остановить инфляцию по старинке, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
- И даже тогда правительство выделяет дополнительные средства из бюджета и корректирует цену лишь искусственно. Иными словами, борьба идет не с причиной высоких цен, а со следствиями. А по факту должно быть наоборот. Правительство переложило всю ответственность на регионы. Они используют административный ресурс и ходят по магазинам. Других путей и новых идей нет. Такая работа никогда не была эффективной. Словом, нет новой позиции, отвечающей закону рынка, - добавил он.
В ходе заседания Глава государства заявил, что инфляция не стоит на месте.
- Несмотря на непростые геополитические вызовы, страна динамично развивается. Мы видим это по итогам полугодия. Экономика выросла на 3,4 процента, а реальный сектор вырос на 4,1 процента. В частности, значительный прогресс был достигнут в области обрабатывающей промышленности. Однако инфляция не стоит на месте. Сейчас этот показатель достиг 14,5 процента, превысив уровень 2015 года, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил Правительству совместно с Генпрокуратурой навести порядок в торговой системе страны.
- Крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей один из самых высоких уровней теневой экономики - 40 процентов. Факты спекуляций, манипулирования ценами, создания искусственного дефицита - это далеко не полный перечень нарушений, - сказал Токаев во время расширенного заседания Правительства.
По словам Президента, все это закладывается в стоимость товаров и оплачивается гражданами.
- Правительству совместно с Генеральной прокуратурой следует выработать меры по усилению ответственности владельцев за содержание рынков, соблюдение честной конкуренции, защиту интересов продавцов от неправомерных действий администрации торговых площадей, - добавил он.
Глава государства подчеркнул, что ждет от Правительства и акимов конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся инструментов, а также по внедрению новых подходов к работе.
На расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министрам торговли и сельского хозяйства за провальную политику в сфере обеспечением сахаром, передает informburo.kz.
Президент рассказал, что из ранее введённых 7 сахарных заводов сегодня действует только четыре, в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть (31 процент). При этом Минсельхоз планирует увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году - с семи до 43 процентов.
- За последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90 процентов зависим от импортного сахара, здесь можно ссылаться на решение в рамках ЕАЭС, но в любом случае это серьезный просчёт правительства. Значит, не защитили позицию государства, поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву, – сказал президент.
Он поручил правительству разработать проект по развитию сахарной отрасли, чтобы сократить импортозависимость и перейти к самообеспечению.
Также Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.
- У нас есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача - обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Мы много говорим об этом и даже создали отдельное министерство. Однако отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли. Обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации. Подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам допустить нельзя. Я уже об этом говорил, - сказал Токаев на расширенном заседании Правительства.
Он отметил, что Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией.
- Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не решена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем - о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей, это касается прежде всего профильного министерства, но также и других министерств. Я объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения? - отметил Президент.
Он призвал министра профессионально подойти к вопросу популяции сайгаков, учитывая менталитет нации.
- Действительно, сайгаки являются для казахов священным животным. Вносится предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы. Посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу, - добавил Президент.