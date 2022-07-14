Спасатели Мангистау напоминают о соблюдении правил безопасности на воде

Фото пресс-службы ведомства

По словам спасателей, открытый водоём - это всегда риск и опасность.



- Многие люди по разным причинам забывают об осторожности, не соблюдают меры безопасности, находясь на водных объектах. Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде, - говорят спасатели.



Необходимо соблюдать следующие правила:

— не купайтесь в незнакомых местах;

— не купайтесь в местах, где установлены предупреждающие плакаты о запрете купания;

— не ныряйте в незнакомых местах, на дне могут оказаться огромные камни - не прыгайте в воду с причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;

— не заплывайте далеко от берега;

— не подплывайте к проходящим судам, моторным лодкам;

— при волнении моря в три-шесть баллов от беды не застрахованы даже опытные пловцы. Пронырнуть линию прибоя навстречу волнам несложно. На обратном пути пловец может вдруг почувствовать, что переоценил свою физическую подготовку. Также при шторме существует угроза ударов о прибрежные камни, вследствие чего человек теряет сознание и тонет;

— категорически запрещается употреблять алкогольные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;

— ни в коем случае не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках - подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно для тех, кто не умеет плавать;

— находясь вблизи воды, не оставляйте детей без присмотра. Случаи гибели детей на водоемах происходят из-за отсутствия родительского контроля, невнимательности и равнодушия взрослых.



- Несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу. Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на водоемах может предупредить беду, - отметили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.