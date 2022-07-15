Встреча по вопросу благоустройства 1 и 4 микрорайонов пройдёт с жителями Актау

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Встречи с жителями 1 и 4 микрорайонов Актау пройдут 16 июля 2022 года.



- В настоящее время по заказу ГУ «Актауский городской отдел строительства» разрабатывается проект по благоустройству 1 и 4 микрорайонов Актау. В связи с этим 16.07.2022 года в 11:00 состоится встреча с жителями 4 микрорайона (4 мкр., 1 дом)и в 12:00 - с жителями 1 микрорайона (1 мкр., 3 дом), - сообщили в акимате Актау.



Проектом, как говорят в акимате, предусмотрено строительство и расширение автомобильных и пешеходных дорожек внутри микрорайонов, строительство спортивных и детских игровых площадок.



- Однако мы заявляем, что эти работы начнутся после замены старых труб внутри микрорайона, - сообщили в акимате Актау.