Волонтёры Актау: «Боксы для пожертвований животным превратили в урны для мусора»

Фото взято со страницы в Instagram @fund.chance.aktau

- В 8 микрорайоне, в магазине разбили крышку, в боксе стоит невыносимая вонь, продукты, вперемежку с мусором. В 1 микрорайоне, в супермаркете, обокрали, но хоть чистенький бокс и без мусора. Было немного круп. В 3 микрорайоне также разбили крышку (работники скотчем заклеили), также куча мусора вперемежку с продуктами. Почему-то все считают, что это - урна для мусора. И, как всегда, никто не видел, не слышал, не знает, не скажет, - возмутились волонтёры.

Фото взято со страницы в Instagram @fund.chance.aktau



- Мы, конечно же понимаем, что разруха начинается в головах. Но...Честно скажем, не представляли, что у этого бедствия такие масштабы. Культура - это не только про театр, музыку, живопись и литературу. Это, прежде всего, воспитание, бережное отношение ко всему, уважение. Вот вам срез общества во всей его красе, - говорят зоозащитники.

В благотворительном фонде помощи животным утверждают, что их контейнеры для пожертвований закидали мусором, а некоторые вообще разбили и обокрали.[/center]Как стало известно, подобные факты вандализма происходили не только с боксами для пожертвований животным, но и малоимущим людям.Продукты, которые всё же удалось собрать из благотворительных боксов, отправились в стационар для бездомных животных, уверили волонтёры и поблагодарили всех неравнодушных жителей города, которые продолжают помогать фонду и его подопечным.