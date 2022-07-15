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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Вчера, 20:56

Просмотров: 453

Волонтёры Актау: «Боксы для пожертвований животным превратили в урны для мусора»

Жители Актау из социальных боксов, предназначенных для сбора круп и других продуктов для бездомных животных, сделали мусорные вёдра. На безответственное отношение к урнам пожаловались члены волонтёрского фонда «Шанс».

Фото взято из инстаграма @fund.chance.aktau
В благотворительном фонде помощи животным утверждают, что их контейнеры для пожертвований закидали мусором, а некоторые вообще разбили и обокрали.
Волонтёры Актау: «Боксы для пожертвований животным превратили в урны для мусора»

Фото взято со страницы в Instagram @fund.chance.aktau


- В 8 микрорайоне, в магазине разбили крышку, в боксе стоит невыносимая вонь, продукты, вперемежку с мусором. В 1 микрорайоне, в супермаркете, обокрали, но хоть чистенький бокс и без мусора. Было немного круп. В 3 микрорайоне также разбили крышку (работники скотчем заклеили), также куча мусора вперемежку с продуктами. Почему-то все считают, что это - урна для мусора. И, как всегда, никто не видел, не слышал, не знает, не скажет, - возмутились волонтёры.



[center]Волонтёры Актау: «Боксы для пожертвований животным превратили в урны для мусора»
[/center]
Фото взято со страницы в Instagram @fund.chance.aktau


Как стало известно, подобные факты вандализма происходили не только с боксами для пожертвований животным, но и малоимущим людям.

- Мы, конечно же понимаем, что разруха начинается в головах. Но...Честно скажем, не представляли, что у этого бедствия такие масштабы. Культура - это не только про театр, музыку, живопись и литературу. Это, прежде всего, воспитание, бережное отношение ко всему, уважение. Вот вам срез общества во всей его красе, - говорят зоозащитники.


Продукты, которые всё же удалось собрать из благотворительных боксов, отправились в стационар для бездомных животных, уверили волонтёры и поблагодарили всех неравнодушных жителей города, которые продолжают помогать фонду и его подопечным.



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