На долгое решение проблемы с козырьком пожаловались жители Актау

- По окончании плановых ремонтных работ в сентябре будет производиться установка нового козырька в доме №26, - ответили в КСК «Бакыт».

С жалобой обратились жильцы подъезда №3 в доме №26 в 26 микрорайоне. По их словам, они подавали заявку на замену железобетонного козырька в марте этого года в КСК «Бакыт».За это время, по словам жителей, рабочие из КСК демонтировали его, но не полностью. Над подъездом продолжает висеть металлическая конструкция самого козырька. Люди просят незамедлительно демонтировать аварийный козырёк, так как это небезопасно для жильцов и детей, считают они.В КСК «Бакыт» сообщили, что в плане работ у них предусмотрено 10 аварийных козырьков в микрорайоне, и также два внеплановых, включая в доме №26.