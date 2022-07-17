Задел девушку при движении назад: водителя оштрафуют в Актау

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На не включившего аварийный сигнал во время маневра автовладельца инспекторы составили протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки).
Нарушителю грозит штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.
Напомним, инцидент произошел с местной жительницей, когда она вышла на дорогу ловить такси в 28 микрорайоне у торгового центра «Метрополис». В это время водитель припаркованной Hyundai Accent начал движение задним ходом и задел девушку.
Нарушителю грозит штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.
Напомним, инцидент произошел с местной жительницей, когда она вышла на дорогу ловить такси в 28 микрорайоне у торгового центра «Метрополис». В это время водитель припаркованной Hyundai Accent начал движение задним ходом и задел девушку.
- Не посигналил даже. Просто опустил окно, нахамил и уехал, - возмущена девушка.
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