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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:24

Просмотров: 952

Задел девушку при движении назад: водителя оштрафуют в Актау

На водителя составили административный протокол, сообщили в управлении полиции Актау.

Кадр видео
На не включившего аварийный сигнал во время маневра автовладельца инспекторы составили протокол по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки).

Задел девушку при движении назад: водителя оштрафуют в Актау


Нарушителю грозит штраф в размере пяти МРП, то есть 15 315 тенге.

Напомним, инцидент произошел с местной жительницей, когда она вышла на дорогу ловить такси в 28 микрорайоне у торгового центра «Метрополис». В это время водитель припаркованной Hyundai Accent начал движение задним ходом и задел девушку.

- Не посигналил даже. Просто опустил окно, нахамил и уехал, - возмущена девушка.





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