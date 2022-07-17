Хозяева частных домов не заключают договоры по вывозу ТБО в Актау

- Те, у кого отсутствует данный договор, оставляют свой мусор соседям либо складируют его в несанкционированных местах, - отметили чиновники.

- Данную проблему нужно решать комплексно. Еще раз напоминаем жителям о необходимости в обязательном порядке заключать договоры с профильными компаниями и организациями по вывозу ТБО. В противном случае нарушители будут подвергнуты административному взысканию, - заявили в городском акимате.

Как сообщили в городском акимате, хозяева 110 домов из 283 в микрорайонах «Толкын-1» и «Толкын-2» никак не могут заключить договор с профильными компаниями и организациями касательно вывоза ТБО.Две недели назад заместитель акима Актау Алпысбай Таубаев проводил рейд по этим микрорайонам, но все повторяется снова.