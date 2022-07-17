15 тысяч человек и горы мусора. Как прошел турнир «Naiza 41 х Eagle 48» в Актау

Порядка 15 тысяч человек (по данным областного акимата) собралось на набережной Актау, чтобы посмотреть бои спортсменов из промоушенов «Naiza и Eagle».Публика стала собираться у амфитеатра к 19:00 в 40-градусную жару. Посмотреть бои мог любой желающий. Но те, кто хотел увидеть поединки поближе, могли купить билеты на сидячие места, расположенные в нескольких метрах от октагона. Стоимость билетов варьировалась от пяти до 15 тысяч тенге.Идея провести турнир в Актау принадлежит покойному отцу знаменитого Хабиба Нурмагомедова. Несколько лет назад в разговоре с президентом Naiza FC Абдулманап Нурмагомедов отметил, что казахстанский город у Каспийского моря готов встречать бойцов мирового уровня.И вот, в 2022 году в Актау все-таки провели крупный турнир. На него в качестве почетных гостей приехали Хабиб Нурмагомедов, Шамиль Завуров и непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов. Кстати, последнего после турнира ждал подарок: он стал обладателем двухкомнатной квартиры в Актау.На набережной дежурили полиция, пожарные и скорая помощь.Несколько раз со сцены доносились объявления о потерявшихся детях. Родителей просили быть внимательнее.Вокруг амфитеатра были зафиксированы стычки с фанатами смешанных единоборств. Молодые парни без билетов перелезали через заборы, чтобы попасть на сцену амфитеатра. Полиция периодически не справлялась, поэтому на помощь приходили сотрудники СОБР.Помощь актауских медиков понадобилась Нуцалхану Умаханову. Россиянин в борьбе соперником сломал себе ногу и руку.Главными поединками вечера стали поединки между Мурадом Абдурахмановым и Русланом Шамиловым, а также Дауреном Ермековым и Гамзатом Хирамагомедовым.Всего в этом турнире казахстанцы одержали пять побед. Свои бои выиграли Мейрбек Тулегенов, Болат Заманбеков, Аслан Утегалиев, Руслан Сариев и Даурен Ермеков.Рассчитанный на пять раундов бой Ермекова не продлился всю отведенную дистанцию и закончился досрочной победой казахстанца — техническим нокаутом во втором раунде. Также в первом раунде казахстанец отправил своего оппонента в нокдаун.Таким образом, Даурен Ермеков одержал 17-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул временного чемпиона Eagle FC.Бои продолжались допоздна: толпа стала расходиться только ближе к двум часам ночи. На набережной остались горы банок и бутылок из-под различных напитков, а также другой мусор. Зрители даже не пытались убирать за собой.Жители Актау в социальных сетях также жаловались на громкую музыку.Президент лиги смешанных единоборств «Naiza» Нурбек Карабала в интервью журналистам отметил, что в Актау еще будут проводить подобного рода турниры, поэтому нужно прививать культуру болельщикам.- Мы должны каждый раз прививать культуру. Мы не должны показывать себя с плохой стороны. Вы видите, что интерес к боям высокий. Если проводить ивенты, я думаю, можно научиться, - отметил Карабала.