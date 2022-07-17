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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:32

Просмотров: 258

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз

Люди возмущены отношением чиновников к поливу зеленых насаждений в микрорайонах.

Фото жителей дома №30 в 14 микрорайоне
В редакцию Lada.kz с начала лета поступают жалобы горожан на некачественный полив кустарников и деревьев как в микрорайонах, так и в городе в целом.

К примеру, в прошлом месяце 21 июня с жалобой обратились жители дома №30 в 14 микрорайоне. Деревья у детской площадки за их домом ни разу не поливали.

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз


Тогда в ТОО «РЭП» 14 микрорайона корреспонденту Lada.kz сообщили, что они занимаются поливом лишь придомовой территории.

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз


В городском акимате сослались на график и пообещали согласно ему произвести полив на следующий день, 22 июня.

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз


Спустя сутки, 23 июня, полив был все-таки произведен.

Но вот прошел уже почти месяц и за этот период больше никто эту территорию так и не поливал.

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз


На этой неделе в городском акимате сообщили, что по графику целый день 14 июля будет проводиться полив в 14 микрорайоне.

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз


Сегодня уже 17 июля. Обещанного полива деревья так и не дождались.

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз


- Все желтеет. Деревья продолжают умирать. Душа кричит. Это просто ужас, и так ведь по всему городу, - жалуются жители дома №30.


С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз

С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз



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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:03
У нас, внутри микрорайона, у большинства домов, полива не было ни разу.
 
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  • Kain-Livesy
 Coffee (Посетители) Сегодня, 18:44
Деревья вдоль дороги 4 и 5 мкр поливали не раз и даже хорошо окопали. Не знаю, кто отвечает за эту территорию, но спасибо им.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
 

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