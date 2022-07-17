С начала лета деревья в Актау поливали лишь один раз

- Все желтеет. Деревья продолжают умирать. Душа кричит. Это просто ужас, и так ведь по всему городу, - жалуются жители дома №30.

В редакцию Lada.kz с начала лета поступают жалобы горожан на некачественный полив кустарников и деревьев как в микрорайонах, так и в городе в целом.К примеру, в прошлом месяце 21 июня с жалобой обратились жители дома №30 в 14 микрорайоне. Деревья у детской площадки за их домом ни разу не поливали.Тогда в ТОО «РЭП» 14 микрорайона корреспонденту Lada.kz сообщили, что они занимаются поливом лишь придомовой территории.В городском акимате сослались на график и пообещали согласно ему произвести полив на следующий день, 22 июня.Спустя сутки, 23 июня, полив был все-таки произведен.Но вот прошел уже почти месяц и за этот период больше никто эту территорию так и не поливал.На этой неделе в городском акимате сообщили, что по графику целый день 14 июля будет проводиться полив в 14 микрорайоне.Сегодня уже 17 июля. Обещанного полива деревья так и не дождались.