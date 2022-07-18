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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 121

В Актау пройдет благотворительная акция «Дорога в школу»

Фонд «Мы люди - мы вместе» просит жителей Актау, бизнес-структуры и других неравнодушных граждан помочь собрать в школу детей с ограниченными возможностями.

Иллюстративное фото из открытых источников
В Актау в преддверии нового учебного года 1 августа пройдет благотворительная акция «Дорога в школу». Детям с ограниченными возможностями и учащимся из малообеспеченных семей раздадут портфели и канцелярские принадлежности.

Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» призывает жителей города, бизнесменов и всех неравнодушных людей принять участие в акции.

- Друзья, мы готовимся раздать портфели для детей с ограниченными возможностями (с ДЦП, синдромом Дауна и так далее) и нуждающимся семьям. Будем рады принять в дар портфели, канцелярские принадлежности, тетради, - обратился руководитель благотворительного фонда Иман Досмухамбетов.

Для желающих помочь детям: KASPI GOLD 8 747 215 9315 (Аккуль И).

Акция пройдет 1 августа в магазине «Добрый» по адресу: дом №12, 32В микрорайон.

В Актау пройдет благотворительная акция «Дорога в школу»



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