В Актау пройдет благотворительная акция «Дорога в школу»

В Актау в преддверии нового учебного года 1 августа пройдет благотворительная акция «Дорога в школу». Детям с ограниченными возможностями и учащимся из малообеспеченных семей раздадут портфели и канцелярские принадлежности.Благотворительный фонд «Мы люди - мы вместе» призывает жителей города, бизнесменов и всех неравнодушных людей принять участие в акции.- Друзья, мы готовимся раздать портфели для детей с ограниченными возможностями (с ДЦП, синдромом Дауна и так далее) и нуждающимся семьям. Будем рады принять в дар портфели, канцелярские принадлежности, тетради, - обратился руководитель благотворительного фонда Иман Досмухамбетов.Для желающих помочь детям: KASPI GOLD 8 747 215 9315 (Аккуль И).