Морпехи в Актау отражают удары вооружённых формирований

Момент учений. Фото предоставил Н.Шалабаев

Цель подготовки, как сказал пресс-секретарь, проверить боевую слаженность отделений в ходе наступления, дать практику командирам отделения в управлении огнём и движением подразделения в бою в глубине обороны противника.



- Тематика занятий разных отделений может отличаться. К примеру, одно из них отрабатывает действия в обороне, другое - в наступлении, третье - выполняет специальные задачи. При этом не менее 30 процентов полевых занятий будет проходить ночью, с отработкой как одиночных нормативов, так и в составе подразделения, - прокомментировал майор Сапаралы Казахбаев, заместитель командира бригады по боевой и физической подготовке.



Боевые стрельбы отделений будут проходить в течение двух недель. Следующим этапом подготовки станет боевое слаживание взводов.