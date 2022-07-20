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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 232

Морпехи в Актау отражают удары вооружённых формирований

На полигоне бригады морской пехоты «Оймаша» продолжается интенсивная боевая подготовка. Личный состав весеннего призыва отражает действия незаконных вооружённых формирований. Затем они переходят в наступление и преследуют условного противника. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Момент учений. Фото предоставил Н.Шалабаев
Цель подготовки, как сказал пресс-секретарь, проверить боевую слаженность отделений в ходе наступления, дать практику командирам отделения в управлении огнём и движением подразделения в бою в глубине обороны противника.

- Тематика занятий разных отделений может отличаться. К примеру, одно из них отрабатывает действия в обороне, другое - в наступлении, третье - выполняет специальные задачи. При этом не менее 30 процентов полевых занятий будет проходить ночью, с отработкой как одиночных нормативов, так и в составе подразделения, - прокомментировал майор Сапаралы Казахбаев, заместитель командира бригады по боевой и физической подготовке.

Боевые стрельбы отделений будут проходить в течение двух недель. Следующим этапом подготовки станет боевое слаживание взводов.



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