Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау

- Эти памятные таблички намеренно ломают разъезжающие на электромобилях отдыхающие. Они здесь летают на них как угорелые. Правила им не писаны. Зона с саженцами, высаженными в честь ветеранов войны, стала для них проезжей частью. Просим местную администрацию совместно с департаментом полиции привлекать причастных по данным фактам вандализма, - обратились жители 1 микрорайона.

На участке справа при входе в парк «Акбота» в этом году 9 мая жители Актау провели акцию, высадив несколько десятков саженцев, в память ветеранам ВОВ.У каждого деревца горожане установили таблички с именами участников войны.Последнее время люди стали замечать, что эти таблички ломают, и они разбросаны повсюду.Кроме того, что кругом поломанные таблички, многие саженцы засыхают без полива.В то время как 9 мая при посадке жители обещали поливать и следить за своими деревцами.Земля уже давно пересохла.