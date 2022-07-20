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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:56

Просмотров: 867

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау

Горожане просят чиновников разобраться с вандалами, ломающими таблички у саженцев в городском парке «Акбота».

Фото жителей 1 микрорайона
На участке справа при входе в парк «Акбота» в этом году 9 мая жители Актау провели акцию, высадив несколько десятков саженцев, в память ветеранам ВОВ.

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау


У каждого деревца горожане установили таблички с именами участников войны.

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау


Последнее время люди стали замечать, что эти таблички ломают, и они разбросаны повсюду.

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау


- Эти памятные таблички намеренно ломают разъезжающие на электромобилях отдыхающие. Они здесь летают на них как угорелые. Правила им не писаны. Зона с саженцами, высаженными в честь ветеранов войны, стала для них проезжей частью. Просим местную администрацию совместно с департаментом полиции привлекать причастных по данным фактам вандализма, - обратились жители 1 микрорайона.


Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау


Кроме того, что кругом поломанные таблички, многие саженцы засыхают без полива.

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау


В то время как 9 мая при посадке жители обещали поливать и следить за своими деревцами.

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау


Земля уже давно пересохла.

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау

Таблички с именами героев ВОВ разломали, и саженцы засохли в парке в Актау



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:21
Позор.... других слов нет...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • OpOp
 glu-info (Посетители) Сегодня, 15:39
Цитата: OpOp
Так и должны выглядеть деревца в память о ветеранах там, где их пытаются забыть
Все делается для того чтобы вычеркнуть время СССР из памяти, в том числе и ВОВ. И все это делается с молчаливого согласия властей.Там где деньги никто своих предков, прошедших и погибших на этой войне, не вспоминает. Кроме того, сейчас все шире распространяют идею о том, что все участники войны были обмануты или завербованы. Я так думаю это посдедствия политики Казахстан це ж Европа или рядом или САШ.
 
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OpOp (Посетители) Сегодня, 15:26
Так и должны выглядеть деревца в память о ветеранах там, где их пытаются забыть
 
 

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