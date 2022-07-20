Ремонт на детской площадке никак не дождутся жители в центре Актау

Видео снято в начале этого года

- Как демонтировали, так всё и побросали. Ошмётки от покрытия валяются по всему игровому комплексу, а дети разбрасывают их за его пределы. Кажется, что работой по установке новой площадки здесь и не пахнет, - говорит жительница 11 микрорайона Алмагуль.

Еще в начале года, как говорят жители 11 микрорайона, элементы на детской игровой площадке за домом №34 у входа в детский сад стали приходить в негодность. Горка, «барабан», одна из качелей совсем вышли из строя.Спустя более полугода ожиданий площадку всё-таки демонтировали.В городском акимате сообщили, что по договору у подрядной организации есть два месяца для сдачи объекта в эксплуатацию.