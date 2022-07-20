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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:00

Просмотров: 331

Ремонт на детской площадке никак не дождутся жители в центре Актау

Игровую площадку для детей, по словам жителей 11 микрорайона, демонтировали более двух недель назад.

Фото жителей 11 микрорайона
Еще в начале года, как говорят жители 11 микрорайона, элементы на детской игровой площадке за домом №34 у входа в детский сад стали приходить в негодность. Горка, «барабан», одна из качелей совсем вышли из строя.


Видео снято в начале этого года


Спустя более полугода ожиданий площадку всё-таки демонтировали.

Ремонт на детской площадке никак не дождутся жители в центре Актау


- Как демонтировали, так всё и побросали. Ошмётки от покрытия валяются по всему игровому комплексу, а дети разбрасывают их за его пределы. Кажется, что работой по установке новой площадки здесь и не пахнет, - говорит жительница 11 микрорайона Алмагуль.


Ремонт на детской площадке никак не дождутся жители в центре Актау


В городском акимате сообщили, что по договору у подрядной организации есть два месяца для сдачи объекта в эксплуатацию.



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