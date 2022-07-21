Этнических казахов не регистрируют на территории Мангистауской области

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Женский голос за кадром сообщил, что люди находятся у консульства Казахстана. По ее словам, им не выдают разрешение на выезд на территорию Актау и Жанаозена.
- Нам сказали, что можем поехать только в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, и Абайскую области, - сказала женщина за кадром.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
- Необходимо кардинально пересмотреть программу переселения в другие регионы. Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 7 415 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 95,3 тыс. этнических казахов.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31,6%), Мангистауской (18,3%), Туркестанской (9,8%) и Жамбылской (6,3%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,1%) и Шымкент (8,1%).
- Нам сказали, что можем поехать только в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, и Абайскую области, - сказала женщина за кадром.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область.
- Необходимо кардинально пересмотреть программу переселения в другие регионы. Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 7 415 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 95,3 тыс. этнических казахов.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31,6%), Мангистауской (18,3%), Туркестанской (9,8%) и Жамбылской (6,3%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,1%) и Шымкент (8,1%).