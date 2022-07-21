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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 484

Этнических казахов не регистрируют на территории Мангистауской области

В Сети распространилась видеозапись, на кадрах которой этнические казахи из Туркменистана жалуются, что им не дают зарегистрироваться на территории Мангистауской области.

Кадр видео
Женский голос за кадром сообщил, что люди находятся у консульства Казахстана. По ее словам, им не выдают разрешение на выезд на территорию Актау и Жанаозена.



- Нам сказали, что можем поехать только в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, и Абайскую области, - сказала женщина за кадром.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства предложил заселять кандасов не только в Мангистаускую область.

- Необходимо кардинально пересмотреть программу переселения в другие регионы. Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 7 415 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 95,3 тыс. этнических казахов.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (31,6%), Мангистауской (18,3%), Туркестанской (9,8%) и Жамбылской (6,3%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,1%) и Шымкент (8,1%).



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 17:53
Зачем они здесь нужны , чтоб потом устраивать митинги и забастовки? В большинстве своём ленивые и безграмотные с одной жизненной установкой , что всем им должны!
 
 

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