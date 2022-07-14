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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 13:47

Просмотров: 1704

Заселять кандасов не только в Мангистаускую область предложил Токаев

Президент поручил Правительству разработать новые подходы к мобилизации внутренних экономических ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

Фото Liter.kz.
- Необходимо кардинально пересмотреть программу переселения населения в другие регионы. Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Сейчас в регионах, странах и даже на континентах происходит миграция рабочей силы.

- Это стало закономерным явлением. К этому процессу должны привыкнуть и наши граждане. Граждане соседних стран хорошо приспособились к этой ситуации. Мы хотим, чтобы наши соотечественники работали во всех сферах, в том числе на государственной службе. Надеюсь, они внесут свой вклад в создание нового Казахстана, - сказал Президент.

Напомним, сегодня, 14 июля, под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание Правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу Правительства из-за роста цен на продукты в Казахстане.



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Комментарии ( 1 )

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 glu-info (Посетители) Сегодня, 14:46
- Мангистауская область входит в тройку регионов, где выплачивается самая высокая заработная плата. Если быть точным, то Жанаозен лидирует по самому высокому уровню средней заработной платы. Правительство приняло специальный план развития Жанаозена.
Вот поэтому кандасы не поедут в Павлодар. Они лучше в Узени забастовки и митинги проводить будут
 
 

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