Заселять кандасов не только в Мангистаускую область предложил Токаев

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- Необходимо кардинально пересмотреть программу переселения населения в другие регионы. Мы полностью поддерживаем соотечественников, вернувшихся на историческую родину. Но нельзя ограничиваться только Мангистауским регионом. Возможно заселение в другие области, в том числе в регионы с развитым производством. Мы готовы создать необходимые условия, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Сейчас в регионах, странах и даже на континентах происходит миграция рабочей силы.
- Это стало закономерным явлением. К этому процессу должны привыкнуть и наши граждане. Граждане соседних стран хорошо приспособились к этой ситуации. Мы хотим, чтобы наши соотечественники работали во всех сферах, в том числе на государственной службе. Надеюсь, они внесут свой вклад в создание нового Казахстана, - сказал Президент.
Напомним, сегодня, 14 июля, под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание Правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу Правительства из-за роста цен на продукты в Казахстане.
Сейчас в регионах, странах и даже на континентах происходит миграция рабочей силы.
- Это стало закономерным явлением. К этому процессу должны привыкнуть и наши граждане. Граждане соседних стран хорошо приспособились к этой ситуации. Мы хотим, чтобы наши соотечественники работали во всех сферах, в том числе на государственной службе. Надеюсь, они внесут свой вклад в создание нового Казахстана, - сказал Президент.
Напомним, сегодня, 14 июля, под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание Правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу Правительства из-за роста цен на продукты в Казахстане.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.