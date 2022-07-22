Аким Актау ответит на вопросы горожан в прямом эфире

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Как сообщили в пресс-службе городского акимата, встреча состоится в онлайн-формате в социальных сетях.



- Для обеспечения информационной открытости и усиления обратной связи с населением аким Актау Нурдаулет Килыбай выйдет в прямой эфир на официальных страницах акимата (в Facebook и Instagram) и ответит на вопросы жителей, - сообщает пресс-служба акимата.



Онлайн-встреча пройдет 22 июля в 18.00.