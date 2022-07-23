Сколько детей стали первоклашками в Мангистау

- В настоящее время 16 628 детей, это 83 процента, приняты в 1 класс. Из них в казахские классы - 14 844 детей. Прием документов в электронном виде осуществляется через портал электронного правительства egov.kz, - отметила Гульмира Мамаева.

- Министерством начата работа по внедрению лицензирования в дошкольных организациях, будет разработан соответствующий законопроект. В настоящее время единых требований к открытию дошкольных организаций нет, - прокомментировал исполняющий обязанности руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Татитимбет Жумалиев.

- Планируется поэтапное лицензирование дошкольного образования: на первом этапе это будут вновь открываемые организации образования. На следующем этапе - действующие, но не прошедшие государственную аттестацию дошкольные организации, а затем организации образования с высокой степенью риска. Государственная услуга по выдаче лицензии будет полностью автоматизирована и не имеет прямой взаимосвязи между лицензиаром и лицензиатом, - сказал Татитимбет Жумалиев.

Зачисление детей в 1 класс осуществляется до 1 августа. На текущий момент принято 16 628 детей.По словам спикера, в новом учебном году в 1 класс планируется зачислить 20 030 мангистауских детей.Отметим, что для зачисления в 1 класс необходимо подать на портал следующие документы:1) заявление одного из родителей или других законных представителей;2) справку о состоянии здоровья формы № 065/у и «Паспорт здоровья ребенка» 026/у, утвержденная приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № МЗ-175/2020 Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;3) цифровую фотографию ребенка размером 3х4 сантиметров.Дошкольным организациям предъявлены требования по получению лицензии до 2011 года.Для получения документа, государственные и частные дошкольные организации должны соответствовать минимальным квалификационным требованиям. То есть, при лицензировании учитываются стандарты пожарной безопасности и здоровья, нормы количества детей в группах, квалификационные нормы учителей.Лицензируются все уровни образования, кроме дошкольных организаций, то есть школы, колледжи и университеты. Например, частные школы также лицензируются, их количество за три года увеличилось почти в три раза, что доказывает правильность квалификационных требований.