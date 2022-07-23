Арест за повторное появление на улице пьяным грозит жителю Актау

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Судом установлено, что житель Актау снова предстал перед полицейскими в нетрезвом виде возле №58 дома 4 микрорайона. При этом ранее на него уже было наложено административное взыскание.



Постановлением суда его признали виновным по части 3 статьи 440 КоАП РК (Нарушение за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания). Ему наложен административный арест на одни сутки, в то время согласно законодательству это влечет штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до пяти суток.



Постановление суда от 21 июля еще не вступило в законную силу.