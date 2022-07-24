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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:21

Просмотров: 1027

Строительные отходы и мусор: Владелец кафе в центре Актау сослался на ребрендинг

С руководством кафе в центре города, несколько раз игнорировавшего требование чиновников по наведению порядка на своей территории, провели дополнительную беседу.

Фото жителей дома №7 в 11 микрорайоне
С хозяином гриль-бара «Marc O'Polo» - бывшего кафе «Тезтағам» - повторно провели беседу сотрудники акимата.

Строительные отходы и мусор: Владелец кафе в центре Актау сослался на ребрендинг


- Данным заведением ведутся работы по ребрендингу. В этой связи проводятся соответствующие наружные и внутренние ремонтные работы. Строительные материалы находятся на территории данного заведения. В ближайшее время ожидается завершение ремонтных работ, после чего все строительные отходы и мусор будут убраны, - заверили на этот раз в городском акимате.


Строительные отходы и мусор: Владелец кафе в центре Актау сослался на ребрендинг


Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.

Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.

Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.

Требования чиновников по-прежнему игнорируются.



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Комментарии ( 1 )

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babushka (Посетители) Сегодня, 17:06
Не надо разговаривать, сразу штрафовать надо, тогда все будут следить за порядком
 
 

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