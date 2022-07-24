Строительные отходы и мусор: Владелец кафе в центре Актау сослался на ребрендинг

- Данным заведением ведутся работы по ребрендингу. В этой связи проводятся соответствующие наружные и внутренние ремонтные работы. Строительные материалы находятся на территории данного заведения. В ближайшее время ожидается завершение ремонтных работ, после чего все строительные отходы и мусор будут убраны, - заверили на этот раз в городском акимате.

С хозяином гриль-бара «Marc O'Polo» - бывшего кафе «Тезтағам» - повторно провели беседу сотрудники акимата.Напомним, жалобу на владельцев заведений в жилом доме в акимат адресовали жители дома №7 в 11 микрорайоне в начале июня.Чиновники провели разъяснительную работу с предпринимателем - владельцем кафе «Тезтағам», а также направили письменные уведомления индивидуальным предпринимателям, чьи заведения находятся в жилом галерейном доме №7 и рядом с ним.Спустя время люди вновь пожаловались на бездействие хозяев заведений.Требования чиновников по-прежнему игнорируются