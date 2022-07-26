«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.92 KZT
  • €1 = 487.2 KZT
  • 1 RUB = 8.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:51

Просмотров: 1056

Россия планирует открыть консульство в Актау

Россия планирует расширить консульское присутствие в четырех странах. Диппредставительства откроются в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан), сообщает издательство «Коммерсантъ» со ссылкой на директора консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Ивана Волынкина.

ФотоIlya Galakhov / Alamy via Legion Media
- По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау, Гродно, в Канкуне и Самарканде, - сказал господин Волынкин.

Россия также работает над «кардинальным увеличением» штатов российских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском направлениях и в СНГ. На «более продвинутом уровне» находится работа в Мальдивской Республике, с которой в 2021 году было заключено межправсоглашение.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 babe (Посетители) Сегодня, 13:16
elek,
Так поэтому ж и пишу, что давно пора
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 elek (Посетители) Сегодня, 13:07
Цитата: babe
Давно пора открыть консульство в Актау

Его обещали открыть ещё в 2019 году.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Toryn
 babe (Посетители) Сегодня, 12:38
Давно пора открыть консульство в Актау
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика