Россия планирует открыть консульство в Актау

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- По линии консульского департамента активно прорабатываются вопросы о расширении нашего консульского присутствия также путем открытия новых генконсульств, в том числе в тех регионах, где фиксируется рост туристического потока росграждан. Кроме того, планируется открытие российских консульских учреждений в Актау, Гродно, в Канкуне и Самарканде, - сказал господин Волынкин.
Россия также работает над «кардинальным увеличением» штатов российских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском направлениях и в СНГ. На «более продвинутом уровне» находится работа в Мальдивской Республике, с которой в 2021 году было заключено межправсоглашение.
Россия также работает над «кардинальным увеличением» штатов российских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском направлениях и в СНГ. На «более продвинутом уровне» находится работа в Мальдивской Республике, с которой в 2021 году было заключено межправсоглашение.