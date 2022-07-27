Руфат Куттуков назначен прокурором Мангистауской области

Руфат Куттуков. Фото предоставили в Генеральной прокуратуре
Как стало известно сегодня, 27 июля, прокурором Мангистауской области назначен старший советник юстиции Руфат Куттуков.
Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году помощником прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.
В разное время руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой Атырау.
С 2018 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Карагандинской области.
С 2020 года возглавлял Департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Стаж службы в органах прокуратуры более 22 лет.
В шести областях страны также назначили новых прокуроров. В частности, прокуратуру области Абай возглавил Ерлан Абаев, бывший прокурор Мангистауской области. А прокурором Западно-Казахстанской области стал Серик Шалабаев, который начал свою службу в 1992 году с должности стажёра прокуратуры Актау.
Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году помощником прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.
В разное время руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой Атырау.
С 2018 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Карагандинской области.
С 2020 года возглавлял Департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Стаж службы в органах прокуратуры более 22 лет.
В шести областях страны также назначили новых прокуроров. В частности, прокуратуру области Абай возглавил Ерлан Абаев, бывший прокурор Мангистауской области. А прокурором Западно-Казахстанской области стал Серик Шалабаев, который начал свою службу в 1992 году с должности стажёра прокуратуры Актау.
Руфат Куттуков
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