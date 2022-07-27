«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Июля
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.83 KZT
  • €1 = 488.23 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 6

Руфат Куттуков назначен прокурором Мангистауской области

На должность прокурора Мангистауской области назначили старшего советника юстиции, передаёт пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Руфат Куттуков. Фото предоставили в Генеральной прокуратуре
Как стало известно сегодня, 27 июля, прокурором Мангистауской области назначен старший советник юстиции Руфат Куттуков.

Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году помощником прокурора Айтекебийского района Актюбинской области.

В разное время руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой Атырау.

С 2018 по 2020 годы был первым заместителем прокурора Карагандинской области.

С 2020 года возглавлял Департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Стаж службы в органах прокуратуры более 22 лет.

В шести областях страны также назначили новых прокуроров. В частности, прокуратуру области Абай возглавил Ерлан Абаев, бывший прокурор Мангистауской области. А прокурором Западно-Казахстанской области стал Серик Шалабаев, который начал свою службу в 1992 году с должности стажёра прокуратуры Актау.

Руфат Куттуков назначен прокурором Мангистауской области

Руфат Куттуков



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика