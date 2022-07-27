Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
С помощью мобильного приложения актаусцы получат доступ к открытому и актуальному сервису.
Что для этого необходимо:
- скачать приложение «Smart Aktau»;
- далее зайти в раздел ЖКХ;
- выбрать «график полива зелёных насаждений»;
- найти в списке свой адрес.
Напомним, в понедельник, 25 июля, акимат Актау предоставил график полива зелёных насаждений на июль, август и сентябрь текущего года. Полив осуществляет ТОО «GreenCityAktau».
- Рады сообщить, что теперь график полива зелёных насаждений можно увидеть в приложении «Smart Aktau». Адреса и номера ответственных за полив в городе лиц внесены в информационную сетку разработчиками сайта, - пояснили в городском акимате.
Что для этого необходимо:
- скачать приложение «Smart Aktau»;
- далее зайти в раздел ЖКХ;
- выбрать «график полива зелёных насаждений»;
- найти в списке свой адрес.
Напомним, в понедельник, 25 июля, акимат Актау предоставил график полива зелёных насаждений на июль, август и сентябрь текущего года. Полив осуществляет ТОО «GreenCityAktau».