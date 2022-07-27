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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 743

Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау

Мобильное приложение «Smart Aktau» позволит жителям города отследить график полива зелёных насаждений, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
С помощью мобильного приложения актаусцы получат доступ к открытому и актуальному сервису.

- Рады сообщить, что теперь график полива зелёных насаждений можно увидеть в приложении «Smart Aktau». Адреса и номера ответственных за полив в городе лиц внесены в информационную сетку разработчиками сайта, - пояснили в городском акимате.


Что для этого необходимо:

- скачать приложение «Smart Aktau»;

- далее зайти в раздел ЖКХ;

- выбрать «график полива зелёных насаждений»;

- найти в списке свой адрес.

Напомним, в понедельник, 25 июля, акимат Актау предоставил график полива зелёных насаждений на июль, август и сентябрь текущего года. Полив осуществляет ТОО «GreenCityAktau».

Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау

Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау

Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау

Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау

Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау



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Комментарии ( 5 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 18:08
При случае сниму на видео этот, так называемый, полив. Домашние растения в горшках и то поливают обильнее.
 
-1
  • 12-й регион
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:04
Приложение должно быть интерактивным, т.е. с функцие обратной связи через логин или ЭЦП, так работают приложения в век цифровизации и технологий. А для простого ознакомления график можно опубликовать через СМИ, т.е. подать информацию через средства информации, и для этого не нужно тратить средства на "недоприложения" которые только создают вид открытости типа для повышения либерального контроля и качества услуг. Мир всем!
 
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AHI (Посетители) Сегодня, 16:49
Объясните. не пойму. они типа 3-4 дня поливают, а потом 5-6 дней не поливают?
 
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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 16:37
В 9-м микрорайоне прошедшие три дня должен быть полив, и как ожидалось его не было. Чудес не бывает...
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:22
Не понимаю-зачем следить за тем чего нет и не будет??????
 
 

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