Следить за поливом деревьев в приложении смогут жители Актау

- Рады сообщить, что теперь график полива зелёных насаждений можно увидеть в приложении «Smart Aktau». Адреса и номера ответственных за полив в городе лиц внесены в информационную сетку разработчиками сайта, - пояснили в городском акимате.

С помощью мобильного приложения актаусцы получат доступ к открытому и актуальному сервису.Что для этого необходимо:Напомним, в понедельник, 25 июля, акимат Актау предоставил график полива зелёных насаждений на июль, август и сентябрь текущего года. Полив осуществляет ТОО «GreenCityAktau».