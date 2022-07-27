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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 997

«Культур-мультур» по-нашему: городище эпохи Золотой орды загадили в Мангистау

Спустя семь лет после раскопок городища Кетиккала (на территории Тупкараганского района) их инициатор, археолог Андрей Астафьев вернулся сюда и обомлел.

Кадр видео
На своём YouTube-канале «Сокровища Великой Пустоши» Андрей Астафьев рассказал о историко-культурном наследии на северной окраине Форт-Шевченко - поселении Кетиккала XIV века.

В 2014-2015 годах по его инициативе и при финансировании местных властей были проведены предварительные археологические работы. Результаты удивили богатыми находками.

Уже прошло без малого семь лет, и Андрей Астафьев решил проверить сохранность остатков порта времён Золотой Орды. Археолог разочаровался, увидев на месте раскопок разбросанный мусор.

Специалист посчитал, что важнейший и ключевой объект археологии в нашем регионе, при том, что это единственный средневековый порт, некогда связывающий прикаспийские государства, на сегодня не волнует чиновников. Культурное наследие кануло в бездну.




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