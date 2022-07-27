«Культур-мультур» по-нашему: городище эпохи Золотой орды загадили в Мангистау

На своём YouTube-канале «Сокровища Великой Пустоши» Андрей Астафьев рассказал о историко-культурном наследии на северной окраине Форт-Шевченко - поселении Кетиккала XIV века.В 2014-2015 годах по его инициативе и при финансировании местных властей были проведены предварительные археологические работы. Результаты удивили богатыми находками.Уже прошло без малого семь лет, и Андрей Астафьев решил проверить сохранность остатков порта времён Золотой Орды. Археолог разочаровался, увидев на месте раскопок разбросанный мусор.Специалист посчитал, что важнейший и ключевой объект археологии в нашем регионе, при том, что это единственный средневековый порт, некогда связывающий прикаспийские государства, на сегодня не волнует чиновников. Культурное наследие кануло в бездну.