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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 2425

Утерянные автомобильные номера после сильного ливня нашли в Актау

В редакцию пользователи Сети прислали фотографию с утерянными номерами после дождя в Актау. В городской администрации рассказали, где и как можно забрать утерянный государственный автомобильный номер.

Фото очевидцев
Житель Актау прислал фото находок со смытыми ливнем автомобильными номерами.

Номера были найдены в 14 микрорайоне.

Утерянные автомобильные номера после сильного ливня нашли в Актау


Неравнодушные жители города складируют находки возле дерева напротив торгового центра «Астана».

Один из жителей АКтау также обнаружил несколько утерянных номеров и пообещал их вернуть хозяевам, указав свой номер телефона - 8 771 679 50 50.

Утерянные автомобильные номера после сильного ливня нашли в Актау


В городском акимате сообщили, что коммунальщики при обнаружении государственных номеров также забирают на хранение к себе.

- Жители Актау, утерявшие во время ливня автомобильный номер, могу обратиться в ТОО «Қала жолдары» по адресу: производственная база в 22 микрорайоне, - сообщили в акимате.

Утерянные автомобильные номера после сильного ливня нашли в Актау



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Комментарии ( 3 )

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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:25
Обновляйте списки Лада. Полезное дело...

АХТУНГ!
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 14:32
Ого! А номера что, соплями приклеиваются?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • kot_85
  • Василий Кравчук
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:00
Это будет продолжаться до тех пор, пока власть имущие снова не додумаются гос номера выпускать с отверстиями по краям под болты, как было раньше.
 
 

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