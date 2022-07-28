Утерянные автомобильные номера после сильного ливня нашли в Актау

Житель Актау прислал фото находок со смытыми ливнем автомобильными номерами.Номера были найдены в 14 микрорайоне.Неравнодушные жители города складируют находки возле дерева напротив торгового центра «Астана».Один из жителей АКтау также обнаружил несколько утерянных номеров и пообещал их вернуть хозяевам, указав свой номер телефона - 8 771 679 50 50.В городском акимате сообщили, что коммунальщики при обнаружении государственных номеров также забирают на хранение к себе.- Жители Актау, утерявшие во время ливня автомобильный номер, могу обратиться в ТОО «Қала жолдары» по адресу: производственная база в 22 микрорайоне, - сообщили в акимате.