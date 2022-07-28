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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 1686

В Актау за сутки выпала месячная норма осадков

В Актау за сутки выпало больше месячной нормы осадков, сообщает городской акимат. Аким города Нурдаулет Килыбай призывает жителей к спокойствию.

Фото очевидцев
По данным акимата Актау, в западной части Мангистауской области в ночь с 27 на 28 июля выпало 13 миллиметров осадков, при норме в месяц 10-13 миллиметров. В Актау выпало 13 миллиметров осадков при норме 10 миллиметров.

Аким города Нурдаулет Килыбай призывает жителей к спокойствию.

- Из-за обильного дождя затапливает улицы. В первую очередь необходимо осушить автомобильные дороги. Мы наблюдаем пробки в семи-восьми местах по городу. В связи с этим призываю горожан к спокойствию, - отметил аким Актау.

Для откачки воды мобилизовано 14 единицы вакуумной техники, пять единиц пожарной техники,130 человек. На сегодняшний момент работы ведутся на 20 точках.

- В настоящий момент вывезено 25 540 тысяч кубометров дождевой воды. Информация обновляется каждые два часа. Созданный при акимате города штаб продолжает работу по откачке воды совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям города и ГКП «КЖСА», - сообщили в городской администрации.




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