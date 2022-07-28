Работа по откачке дождевой воды на дороге в 14 микрорайоне Актау завершена

Фото пресс-службы ведомства

Работы по откачке воды продолжаются:



-17 микрорайон, «Халық арена»;

-16 микрорайон, жилой комплекс «Инара»;

- 14 микрорайон, акимат Мангистауской области;

- автомобильная дорога №18, ТД «Аккала мол»;

- 46 дом, 14 микрорайон;

- автомобильная дорога №1, 3 микрорайон, «Энергетический колледж»;

- автомобильная дорога №1, д. 12 микрорайон, 59 дом;

- автомобильная дорога №3, 1 и 2 микрорайоны;

- автомобильная дорога №1, 8 микрорайон, ТД «Рахат»;

- автомобильная дорога №7, 4 микрорайон, гостиница «Каспиан Ривьера»;

- автомобильная дорога №12, 22 микрорайон, ТД «Ер Косай»;

- автомобильная дорога №27, 31 микрорайон, рынок «Магаш»;

- автомобильная дорога №3, 7 микрорайон, 12 дом

- автомобильная дорога № 7, 15 микрорайон, возле 9 дома;

- автомобильная дорога № 8, 5 микрорайон, 7 дом;

- автомобильная дорога № 7, 5 микрорайон, 18 дом;

- автомобильная дорога № 31, 31А микрорайон (таможня);

- автомобильная дорога № 24;

- автомобильная дорога №7, 14 микрорайон, возле школы;

- 4А микрорайон, стадион «Каспий»;

- 4 микрорайон, рядом с городским акиматом;

- автомобильная дорога № 22, 32 микрорайон;

- пересечение автомобильных дорог № 1 и №10, 6А микрорайон, возле супермаркета «Дана».



- Задействовано 137 рабочих, 14 мотопомп, три автомобиля бойлер, девять автомобилей Газель, один погрузчик, один самосвал, пять единиц пожарной техники, - рассказали в акимате Актау.