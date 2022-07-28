Работа по откачке дождевой воды на дороге в 14 микрорайоне Актау завершена

Фото пресс-службы ведомства
Работы по откачке воды продолжаются:
-17 микрорайон, «Халық арена»;
-16 микрорайон, жилой комплекс «Инара»;
- 14 микрорайон, акимат Мангистауской области;
- автомобильная дорога №18, ТД «Аккала мол»;
- 46 дом, 14 микрорайон;
- автомобильная дорога №1, 3 микрорайон, «Энергетический колледж»;
- автомобильная дорога №1, д. 12 микрорайон, 59 дом;
- автомобильная дорога №3, 1 и 2 микрорайоны;
- автомобильная дорога №1, 8 микрорайон, ТД «Рахат»;
- автомобильная дорога №7, 4 микрорайон, гостиница «Каспиан Ривьера»;
- автомобильная дорога №12, 22 микрорайон, ТД «Ер Косай»;
- автомобильная дорога №27, 31 микрорайон, рынок «Магаш»;
- автомобильная дорога №3, 7 микрорайон, 12 дом
- автомобильная дорога № 7, 15 микрорайон, возле 9 дома;
- автомобильная дорога № 8, 5 микрорайон, 7 дом;
- автомобильная дорога № 7, 5 микрорайон, 18 дом;
- автомобильная дорога № 31, 31А микрорайон (таможня);
- автомобильная дорога № 24;
- автомобильная дорога №7, 14 микрорайон, возле школы;
- 4А микрорайон, стадион «Каспий»;
- 4 микрорайон, рядом с городским акиматом;
- автомобильная дорога № 22, 32 микрорайон;
- пересечение автомобильных дорог № 1 и №10, 6А микрорайон, возле супермаркета «Дана».
- Задействовано 137 рабочих, 14 мотопомп, три автомобиля бойлер, девять автомобилей Газель, один погрузчик, один самосвал, пять единиц пожарной техники, - рассказали в акимате Актау.
-17 микрорайон, «Халық арена»;
-16 микрорайон, жилой комплекс «Инара»;
- 14 микрорайон, акимат Мангистауской области;
- автомобильная дорога №18, ТД «Аккала мол»;
- 46 дом, 14 микрорайон;
- автомобильная дорога №1, 3 микрорайон, «Энергетический колледж»;
- автомобильная дорога №1, д. 12 микрорайон, 59 дом;
- автомобильная дорога №3, 1 и 2 микрорайоны;
- автомобильная дорога №1, 8 микрорайон, ТД «Рахат»;
- автомобильная дорога №7, 4 микрорайон, гостиница «Каспиан Ривьера»;
- автомобильная дорога №12, 22 микрорайон, ТД «Ер Косай»;
- автомобильная дорога №27, 31 микрорайон, рынок «Магаш»;
- автомобильная дорога №3, 7 микрорайон, 12 дом
- автомобильная дорога № 7, 15 микрорайон, возле 9 дома;
- автомобильная дорога № 8, 5 микрорайон, 7 дом;
- автомобильная дорога № 7, 5 микрорайон, 18 дом;
- автомобильная дорога № 31, 31А микрорайон (таможня);
- автомобильная дорога № 24;
- автомобильная дорога №7, 14 микрорайон, возле школы;
- 4А микрорайон, стадион «Каспий»;
- 4 микрорайон, рядом с городским акиматом;
- автомобильная дорога № 22, 32 микрорайон;
- пересечение автомобильных дорог № 1 и №10, 6А микрорайон, возле супермаркета «Дана».
- Задействовано 137 рабочих, 14 мотопомп, три автомобиля бойлер, девять автомобилей Газель, один погрузчик, один самосвал, пять единиц пожарной техники, - рассказали в акимате Актау.
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