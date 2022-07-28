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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 594

Осуждённым в Мангистауской области установили электронные браслеты

В Мангистауской области начали устанавливать электронные браслеты для условно отбывающих наказание и тех, кому ограничена свобода. Электронный инструмент наблюдения применяется в первую очередь к тем, кто постоянно нарушает условия отбывания наказания. Служба пробации намерена взять под контроль осуждённых, не выполняющих требования. Об этом сообщили в отделе пробации Актау департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы, департаменту уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области выделены 41 электронное контрольное устройство.

В настоящее время браслеты установлены 12 осуждённым по Актау, по Мунайлинскому району - девятерым, по Жанаозену - девятерым, по Бейнеускому району – троим осуждённым, по Каракиянскому району – одному. Это те лица, которые склонны к повторным преступлениям.

- Ремешок браслета нелегко снимается. Средство лёгкое, не создаёт дискомфорта. Водонепроницаем. Зарядка рассчитана на несколько дней, и осуждённый обязан регулярно заряжать прибор. После надевания браслета каждое движение осуждённого мы можем увидеть через GPRS. Вся информация будет на планшете, - рассказал исполняющий обязанности начальника отдела руководства Службы пробации ДУИС по Мангистауской области, майор юстиции Нурбол Турышев.

На учёте отдела пробации Актау состоят всего 463 осуждённых, из них осуждённых к условно - испытательному сроку - 48, с отсрочкой наказания - 27, лишённых права занимать определённые должности - 36, осуждённых к общественным работам - 36, осуждённых к ограничению свободы - 316.



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