В Мангистау на учёте с вирусным гепатитом состоят 2 311 жителей

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Вирусный гепатит, как подчеркнули специалисты, поддаётся профилактике и лечению.



- Медицинская помощь, лекарственное обеспечение при вирусном гепатите, если пациент состоит на диспансерном учёте, оказывается бесплатно и в полном объёме, в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и вне зависимости от статуса в системе ОСМС. Благодаря бесплатным лекарственным препаратам Софосбувир, Даклатасвир идёт снижение заболеваемости гепатитом С, - прокомментировала Жанетта Керимбаева, заместитель директора филиала.



После назначения врача данных лекарственных препаратов, как сказали в филиале, поликлиника по месту прикрепления пациента выдаёт их бесплатно.



Специалисты напомнили, что вирусы гепатита могут передаваться через грязные продукты питания, контакт с заражённой кровью, а также со слюной, менструальными, вагинальными выделениями и семенной жидкостью. Опасность могут представлять и необработанные инструменты для маникюра, татуировок, медицинских операций (стоматология, косметология). Кроме этого, вирус гепатита может также передаться от матери ребёнку как во время беременности, так и в процессе родов, кормления грудью.



Специалисты призывают население быть бдительными, соблюдать профилактические меры.