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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 597

Антимонопольный департамент проанализировал работу таксистов в Мангистау из-за высоких цен

Высокие цены на такси стали причиной антимонопольной проверки перевозчиков. По результатам проверки за бездействие должностных лиц внесены акты антимонопольного реагирования в адрес акиматов районов, городов областного значения и направлено предписание в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области о необходимости обеспечения конкуренции в этой сфере. Об этом сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В антимонопольном департаменте Мангистауской области считают, что основной причиной роста цен на услуги такси послужило бездействие чиновников по организации перевозок пассажиров на такси, которое отрицательно повлияло на конкуренцию и отсутствие контроля в этом вопросе со стороны уполномоченного органа и других государственных органов в пределах их компетенций.

Рынок по перевозке пассажиров на такси сегодня осуществляется через информационно-диспетчерские службы перевозчиков и мобильные приложения (Яндекс, Indriver и других), которые пользуются повышенным спросом у населения.

- Местными исполнительными органами (за исключением Каракиянского района) ненадлежащим образом ведутся реестры перевозчиков такси, не обеспечивается организация и оборудование стоянок такси на площадях и улицах. Ввиду отсутствия условий и равенства прав при осуществлении работ и услуг по перевозке пассажиров за период с 2020 по 2021 годы свою деятельность прекратили около 10 перевозчиков такси («Круиз», «Саяхат», «Удача» и другие), - рассказали в ведомстве.

В антимонопольном департаменте региона отметили, что работа большинства перевозчиков такси (за исключением «Taxi Suncar») носит формальный характер, не обеспечивается предрейсовый технический осмотр автотранспорта, предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей такси, что напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья людей.

- Деятельность перевозчиков такси необходимо привести в строгое соответствие с требованиями законодательства, поскольку перевозка пассажиров перевозчиком, не заключившим договор обязательного страхования ответственности перевозчика, не допускается, - сообщили в ведомстве.

Результаты анализа показали, что совокупный доход российских агрегаторов такси (Indriver - доля на рынке 89,2 процента, Яндекс - доля на рынке 10,8 процента) в Мангистауской области с учетом средней стоимости поездки в размере 500 тенге за 2 года примерно составил свыше 670 миллионов тенге. Стоит отметить, что указанные мобильные агрегаторы такси не обеспечивают соблюдение режима труда и отдыха водителей такси и взимают плату в размере 7-20 процентов от стоимости поездки, при этом не несут значительных расходов по предоставлению услуг такси (техобслуживание автотранспорта, закуп топлива (газ/бензин) и прочее), - сообщили в ведомстве.

По мнению антимонопольного ведомства, также действует завышенная комиссия на услуги агрегаторов такси, некорректное выставление счета за поездку в размере 2500–3000 тенге за расстояние, которое составляет менее одного километра, и высокая цена в определенное время суток.

- Поэтому необходимо развивать и поддерживать местные информационно-диспетчерские службы и перевозчиков такси (таксопарки). Надлежащая работа по организации перевозок пассажиров на такси даст возможность антимонопольному ведомству сформировать обоснованную цену на рынке услуг такси, а также применять инструменты заключения комплаенсов с перевозчиками такси о недопущении необоснованного роста цен, - заявили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

За бездействие должностных лиц внесены акты антимонопольного реагирования в адрес местных исполнительных органов районов, городов областного значения и направлено предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

- О результатах анализа будут проинформированы органы внутренних дел, транспортная инспекция и органы государственных доходов. Учитывая туристический потенциал региона, необходимо принять меры по созданию благоприятных условий для стимулирования развития рынка услуг такси, которые в дальнейшем положительно повлияют на социально-экономическое положение общества, обеспечат его доступность и качество предоставляемых услуг, а также пополнят местный бюджет, - подытожили в антимонопольном ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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Лулу (Посетители) Сегодня, 15:32
А бензин,а газ,а поломки машины,а постоянное мытье?А кушать только вы хотите?Я семью таксисту кормить не надо?И между прочим все агрегатов налог сдирают.
 
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Лулу (Посетители) Сегодня, 15:30
Это почему таксисты жадные люди?Это люди жалобы,хотят за 300 из 4 в 34 еха.ть
 
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  • Papirosso
 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:14
Да ясно все налоги хотят срубать чего это таксисты не платят налоги.тогда цена реально взлетит таксисты и так люди жадные а потом озлобяться
 
 

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