Мангистауские врачи провели операции по имплантации клапана и замене аорты на сердце

В областной больнице прошел мастер-класс по лечению клапанной патологии сердца от известного кардиохирурга в Казахстане Адильжана Альбазарова из кардиоцентра в Павлодаре. В первый день пациентке была выполнена операция по имплантации клапана, а на второй день прошла операция по замене аорты. Обе операции врачи провели успешно.- Отмечу, что заключен меморандум о долгосрочном сотрудничестве между нашей больницей и кардиохирургическим центром Павлодара. В Актау прибыли также представители из Индии, они привезли с собой биологический клапан нового поколения индийского производства. Первую операцию по имплантации данного клапана провели 62-летней пациентке с хронической ревматической болезнью сердца. Было проведено протезирование аортального клапана, в послеоперационном периоде провели контрольную эхокардиографию, раскрытие клапана было отличное, мы зафиксировали хорошие показатели прохождения через него потока крови. Пациентка сейчас находится в отделении, проходит раннюю реабилитацию и готовится к выписке, - рассказал руководитель кардиохирургического центра Мангистауской областной многопрофильной больницы, врач-кардиохирург Талгат Жакиев.Вторая 65-летняя пациентка поступила в экстренном порядке в областную больницу с большой аневризмой восходящей аорты, с подозрением на расслоение аорты.- Именно эта болезнь появляется зачастую при некорригированной артериальной гипертензии. Патология заключается в том, что аорта начинает расширяться, стенки истончаются и есть высокий риск разрыва аорты, что приводит к внезапной смерти. Пациентке была проведена операция по замене аорты, основного сосуда, который исходит из сердца. Операция Бенталла-Де Боно - замена аортального клапана и восходящего отдела аорты. Она также прошла успешно, здоровью женщины ничего не угрожает, - сказал Талгат Жакиев.В обеих операциях участвовал кардиохирург из Павлодара Адильжан Альбазаров, кардиохирурги Мангистауской областной больницы: Талгат Жакиев, Асылбек Анетов и Ернур Ордабаев, анестезиолог-реаниматолог Маулен Жумадиллаев, а также медсестра Жанар Султан.Пресс-служба Мангистауской областной многопрофильной больницы отмечает, что плановые операции проводят по обязательному медицинскому страхованию, а экстренные – по гарантированному объему медпомощи.