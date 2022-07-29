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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 17:18

Просмотров: 1428

В Актау отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом

В Актау с начала года зафиксировано увеличение случаев заболеваемости сальмонеллезом вдвое. Об этом рассказала Гульзия Амантурлыева, главный специалист отдела эпидемиологического надзора управления санэпидконтроля Актау.

_фото из сети Интернет
С начала года в медицинских организациях Актау зарегистрировано 11 случаев сальмонеллеза.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев заболевания увеличилось на шесть фактов, то есть почти вдвое, - говорит специалист.

Что такое сальмонеллез?
Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызванная бактерией Salmonella. Заразиться ею можно через продукты питания: молочные, мясные, яйца. Распознать сальмонеллу удается по общим признакам кишечных инфекций. Причиной возникновения заболевания являются бактерии сальмонеллы. Они хорошо сохраняются и долго живут в окружающей среде. Им не страшен холод, поэтому заморозка продуктов не предотвращает заражение. Зато при кипячении эти бактерии погибают мгновенно.

Каковы признаки сальмонеллеза?
Заболевание всегда начинается остро - с подъема температуры тела до 38–39 градусов и выше, интоксикации (слабости, разбитости, ломоты в мышцах и суставах). Сразу или на следующий день присоединяются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта.
Инкубационный период составляет один-два дня, но может увеличиться до восьми дней. Это зависит от состояния организма и количества сальмонелл, попавших в желудочно-кишечный тракт. При поражении тонкого кишечника появляется жидкий, обильный, зловонный, зеленый, пенистый и частый стул, в котором возможна примесь слизи и прожилок крови, а также непереваренные остатки пищи. Живот болезненный в правой подвздошной области, около пупка. Усилена перистальтика, то есть состояние, когда живот «урчит».

- Если вы диагностировали подобные проявления у себя, незамедлительно обратитесь к врачу. Чем быстрее будет начато лечение, тем ниже вероятность осложнений: гиппологического шока, почечной и сердечной недостаточности, абсцесса и многих других опасных последствий. Сальмонеллез очень опасен, он может быстро вызвать обезвоживание организма. Тяжелее всего сальмонеллез протекает у детей младшего возраста и характеризуется высоким риском летальности. Легким течением считается наличие жидкого стула в течение одного-трех дней по два-пять раз в день и рвота один-два раза в день. Длительность заболевания более девяти дней с диареей больше 15 раз в сутки, многократной рвотой и симптомами интоксикации говорят о тяжелом течении болезни, - предупреждает специалист.



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Комментарии ( 1 )

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User_181 (Посетители) Вчера, 17:57
от чего эта болезнь?

Какие последствия?
 
 

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