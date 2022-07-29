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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 18:18

Просмотров: 1057

В Актау изъяли 740 доз синтетического наркотика мефедрон: задержана группа иностранцев

Актауские полицейские задержали группу граждан Узбекистана, которых подозревают в хранении и сбыте синтетического наркотика мефедрон. Иностранцев поместили в изолятор временного содержания.

фото ДП Мангистауской области
Граждане Узбекистана были задержаны во время оперативно-профилактического мероприятия в то время, когда они прятали «закладки» наркотиков.

- В ходе обыска изъят 221 сверток, предварительно с наркотическим средством мефедрон, общим весом 740 граммов. При обыске по месту работы одного из задержанных обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон общим весом 200 граммов и «марки» в количестве 20 штук, весом около 10 граммов, - сообщили в полиции.

В Актау изъяли 740 доз синтетического наркотика мефедрон: задержана группа иностранцев


По версии следствия, иностранцы осуществляли заготовки крупных партий наркотиков с целью сбыта. Так, например, один грамм мефедрона подозреваемые продавали за 50 тысяч тенге. Деньги они получали на электронные кошельки.

- По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного Кодекса РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - добавили в ведомстве.



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