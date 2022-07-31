Горожане раскритиковали приложение «Smart Aktau»

- Приложение «кривое», даже карту увеличить невозможно. Уверен, что деньги были потрачены немалые. Такое чувство, что делали просто так, чтобы быстрее отчитаться. Проверку надо бы организовать, - говорит местный житель Артём.

- Приложение не разрабатывалось как узконаправленное на график полива зелёных насаждений. Однако IT-компания - разработчик данного приложения уже работает над созданием специального сервиса - «поисковика», ориентированного именно на полив городской флоры. Дополнительно в него включат функции по другим направлениям ЖКХ. Работать оно будет в интерактивном режиме, то есть пользователи смогут оставить свои предложения, отзывы или жалобу по различным вопросам, - объяснили чиновники.