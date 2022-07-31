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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:10

Просмотров: 772

Горожане раскритиковали приложение «Smart Aktau»

В мобильном приложении «Smart Aktau», как заявляют пользователи, много недочётов. В городском акимате ответили на жалобы.

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Пользователи в социальных сетях высказались негативно по поводу приложения «Smart Aktau», позволяющего следить за графиком полива внутримикрорайонных зелёных насаждений.

К примеру, в приложении указана дата полива, но при этом не обозначено территориально, где он будет проводиться. Люди считают, что на эту затею были выделены внушительные суммы.

- Приложение «кривое», даже карту увеличить невозможно. Уверен, что деньги были потрачены немалые. Такое чувство, что делали просто так, чтобы быстрее отчитаться. Проверку надо бы организовать, - говорит местный житель Артём.


Ненадлежащую работу мобильного приложения прокомментировали чиновники в городском акимате.

- Приложение не разрабатывалось как узконаправленное на график полива зелёных насаждений. Однако IT-компания - разработчик данного приложения уже работает над созданием специального сервиса - «поисковика», ориентированного именно на полив городской флоры. Дополнительно в него включат функции по другим направлениям ЖКХ. Работать оно будет в интерактивном режиме, то есть пользователи смогут оставить свои предложения, отзывы или жалобу по различным вопросам, - объяснили чиновники.


Ранее городской акимат предоставил график полива зелёных насаждений на июль, август и сентябрь текущего года.




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