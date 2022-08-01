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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:24

Просмотров: 1395

Железнодорожники села Бейнеу объявили забастовку

Сегодня, 1 августа 2022 года, работники Бейнеуской дистанции пути Мангыстауского отделения магистральной сети объявили забастовку. Железная дорога работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Иллюстративное фото
Сегодня, 1 августа 2022 года, работники Бейнеуской дистанции пути Мангыстауского отделения магистральной сети вышли на забастовку.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение работников президенту страны. Железнодорожники требуют повысить заплату.



В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» прокомментировали ситуацию.

- Начиная с февраля месяца, компания занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле текущего года была создана примирительная комиссия, в рамках которой приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников. Вместе с тем, требования инициативной группы о 100 процентном повышении заработной платы Компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств. Доходы АО «НК «КТЖ» в основном формируются за счет установленных тарифов. Как ранее сообщалось, вся полученная прибыль за прошлый год направлена на увеличение заработной платы. Компания ведет открытый диалог со своими работниками и принимает все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле,- сообщили в пресс-службе компании.

В компании также отметили, что железная дорога работает в штатном режиме.
  



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