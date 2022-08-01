Железнодорожники села Бейнеу объявили забастовку

Сегодня, 1 августа 2022 года, работники Бейнеуской дистанции пути Мангыстауского отделения магистральной сети вышли на забастовку.Ранее в социальных сетях появилось видеообращение работников президенту страны. Железнодорожники требуют повысить заплату.В пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» прокомментировали ситуацию.- Начиная с февраля месяца, компания занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле текущего года была создана примирительная комиссия, в рамках которой приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников. Вместе с тем, требования инициативной группы о 100 процентном повышении заработной платы Компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств. Доходы АО «НК «КТЖ» в основном формируются за счет установленных тарифов. Как ранее сообщалось, вся полученная прибыль за прошлый год направлена на увеличение заработной платы. Компания ведет открытый диалог со своими работниками и принимает все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле,- сообщили в пресс-службе компании.В компании также отметили, что железная дорога работает в штатном режиме.