В работе информационных систем ЦОНов Мангистау произошёл сбой

Фото пресс-службы ведомства

По информации пресс-службы, из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz , SB.egov.kz, порталы открытого правительства, Мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП.



- К сожалению, данные системы влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому приём клиентов в отделениях Госкорпорации временно недоступен. Приносим клиентам извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного филиала АО «Правительство для граждан».



О восстановлении работоспособности в «Государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области обещали сообщить дополнительно.