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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 756

В работе информационных систем ЦОНов Мангистау произошёл сбой

Сегодня 3 августа 2022 года из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа ЦОНов и спецЦОНов Мангистау. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауского областного филиала АО «Правительство для граждан».

Фото пресс-службы ведомства
По информации пресс-службы, из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz , SB.egov.kz, порталы открытого правительства, Мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП.

- К сожалению, данные системы влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому приём клиентов в отделениях Госкорпорации временно недоступен. Приносим клиентам извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного филиала АО «Правительство для граждан».

О восстановлении работоспособности в «Государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области обещали сообщить дополнительно.



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Комментарии ( 2 )

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Pipito_317 (Посетители) Сегодня, 12:26
нужно вернутся в бумажный вариант. эти цифровые и информационные системы часто сбой дают. ничего не сможешь сделать. даже просто копию у нотариуса не сможешь заверить.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:17
Эка невидаль! Да у нас очень многие системы или не работают или глючат.
Часто отказывают банковские системы или работают только в мобильном приложении.
Пытался его установить, отвечают, что телефон не зарегистрирован.
Я точно его перерегистрировал, когда была эта кампания.
До Актива не дозвониться. Вот такие "сервисы".
 
 

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