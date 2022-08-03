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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 386

Полив отложили из-за прошедшего дождя в Актау

Полив внутримикрорайоных зелёных насаждений возобновится завтра, сообщили в актауском городском акимате.

Фото предоставили в городском акимате
В связи с прошедшими обильными осадками полив зелёных насаждений внутри микрорайонов будет возобновлен в этот четверг, 4 августа.

Полив отложили из-за прошедшего дождя в Актау


- При этом участки с живым газоном, однолетние цветы, саженцы и молодые деревья вдоль центральных улиц и автодорог продолжают поливать согласно утвержденному графику, - отметили чиновники.


Полив отложили из-за прошедшего дождя в Актау


Напомним, ранее в акимате предоставили график полива зелёных насаждений внутри микрорайонов, с которым может ознакомиться каждый житель.



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Комментарии ( 1 )

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 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:14
Полив внутримикрорайоных зелёных насаждений возобновится завтра, сообщили в актауском городском акимате.


Да вы так два месяца лета + май ПРОФУКАЛИ! один раз и то не везде поливали!
Балаболы сказачные...график ваш не соблюдается,одно бумага draznilka марательство

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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