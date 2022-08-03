Полив отложили из-за прошедшего дождя в Актау

- При этом участки с живым газоном, однолетние цветы, саженцы и молодые деревья вдоль центральных улиц и автодорог продолжают поливать согласно утвержденному графику, - отметили чиновники.

В связи с прошедшими обильными осадками полив зелёных насаждений внутри микрорайонов будет возобновлен в этот четверг, 4 августа.Напомним, ранее в акимате предоставили график полива зелёных насаждений внутри микрорайонов, с которым может ознакомиться каждый житель.