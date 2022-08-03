Пара занималась сексом во дворе дома в Актау: полиция начала проверку

Кадр видео
По словам свидетеля происходящего, видео было снято в ночь на 3 августа в 04:40 около дома №15 в 8 микрорайоне.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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Среда, 03 Августа
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Комментарии ( 10 )
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