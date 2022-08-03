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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:31

Просмотров: 5760

Пара занималась сексом во дворе дома в Актау: полиция начала проверку

Действия молодых людей сняли на видео.

Кадр видео
По словам свидетеля происходящего, видео было снято в ночь на 3 августа в 04:40 около дома №15 в 8 микрорайоне.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.




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Комментарии ( 10 )

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  • Dake14
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 21:20
Шкура и альфа самец.а автор видео токо и может подсекать.роковую пару прославил на весь город
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 21:14
Каким образом полиция будет проверять сиё действо?
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 20:51
После хорошего се.са да же соседи выходят покурить
 
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 Sursum (Посетители) Сегодня, 20:38
какая тонкая работа. Девочка веселым шагом зашагала. applause bravo

- Царь-батюшка, пришли татары… Мзду просят!
- Мзду?! Пиши мой указ… Дать татарам мзды!
 
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Tankushka (Посетители) Сегодня, 18:41
Что-то слишком быстро! Как птички!
 
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smotritel (Посетители) Сегодня, 18:32
пару минут и все rofl
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:59
У автора видео повышенная бдительность))) обзавидовался,явно, пока снимал)))
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:59
Вот людям делать не... Й, подсекают за другими и ещё и выкладывают на всеобщее обозрение! У молодых порыв страсти! Дети же не видят, и вроде никому не мешают, не бухают не орут под окнами. Автору завидно наверное! А ещё анекдот есть такой, у мужика спрашивают: А как, вам удаётся такое долгое время без жены жить? Да придрочился как то.....! Отвечает мужик.
 
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 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 17:58
А поцеловать??
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 17:43
А почему автор видео не спит в это время? lol
дело вроде не днем было.
 
 

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