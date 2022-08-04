Жителей Актау восхитили футбольная и баскетбольная площадки на крыше здания







Житель 11 микрорайона поделился видеороликом футбольного поля.Футбольное поле построили на крыше здания, в котором расположен спортивный клуб «Qazstyle proboxing» в 11 микрорайоне.По его словам, теперь ему посчастливилось из окна своей квартиры наблюдать за ходом игры в футбол и баскетбол.В городской администрации сообщили, что здание находится в частной собственности.