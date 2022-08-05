«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.18 KZT
  • €1 = 485.08 KZT
  • 1 RUB = 7.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 1931

Жильцы ЖК «Инара» в Актау обвинили бизнесмена в самоуправстве из-за установки аварийной двери

Спор собственников жилого комплекса «Инара» произошёл в Актау. Жильцы считают, что, разрушая стену для установки аварийного выхода, бизнесмен портит внешний фасад дома и подвергает опасности жизни соседей. Сам предприниматель заявил, что он готов судиться с недовольными жителями дома.

Кадр видеоролика
В редакцию Lada.kz обратились жители жилого комплекса «Инара» в 16 микрорайоне. Одна из жительниц дома Жанар Ауезова заявила, что владелец ателье «Алия Туман» устанавливает дверь, не имея никаких разрешительных документов.

- Месяц назад собственник ателье начал ремонт в своём помещении. Потом он решил установить ещё дополнительную дверь, якобы для своих сотрудников. Было собрание. Жильцов было 15 человек. Мы выразили своё несогласие, потому что, во-первых, застройщиком не было предусмотрено такой двери, во-вторых, портится фасад дома, и, в-третьих, дверь устанавливается прямо под квартирами, а вдруг завтра пойдут трещины по стенам?! – говорит жительница дома Жанар Ауезова.

Бизнесмен ответил на претензии жильцов дома. Он заявил, что аварийный выход необходим для обеспечения безопасности его сотрудников.

- Дверь устанавливается только ради безопасности. Стена – не монолитная, не несущая. Для дома нет никакой опасности. Я даю 100-процентную гарантию, что ни трещин, ничего не будет. Я предлагал поменять брусчатку, обновить детский сад, но все жильцы, непонятно почему, против. Мне нужен пожарный выход, потому что в моём помещении один вход и один выход. А если произойдёт пожар? А это у нас очень часто случаются. Мои 15 сотрудников могут просто погибнуть. Поэтому я вынужден установить дверь. Некоторые разрешали, некоторые сказали, что против. У меня просто другого выхода нет, - рассказал предприниматель.

https://vk.com/wall160578329_20371



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Феникс (Посетители) Сегодня, 15:05
Перепланировка влияет на прочность всего здания и не может касаться только владельцев помещения. Незаконная перепланировка нарушает устойчивость и прочность объекта в целом.
Тем временем владельцы коммерческих помещений, абсолютно уверенны, что у себя в помещении они могут делать все что угодно.
Стена – не монолитная, не несущая. Для дома нет никакой опасности. Я даю 100-процентную гарантию, что ни трещин, ничего не будет.
Эти гарантии должны быть подтверждены разрешительными документами, а не так что, какой то дяденька дал гарантию. Должны быть прежде всего технический проект, тех. паспорт, акт приемки в эксплуатацию, регистрация в Архитектуре, и получение согласия владельцев смежных квартир, а так же получение одобрения от 2/3 собственников дома (если работы связаны с воздействием на общедомовое имущество).
В основном такая самоуверенность владельцев происходит из за того что люди в суды не обращаются, а надо. Нужно защищать свои права ,т.к. права есть не только у коммерсантов.
Я предлагал поменять брусчатку, обновить детский сад, но все жильцы, непонятно почему, против.
Зачем им ваша брусчатка, если люди беспокоятся о своей безопасности и о своём имуществе.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
14679677 (Посетители) Сегодня, 14:25
а вдруг завтра пойдут трещины по стенам?!
- не пойдут)) а Фасад может испортить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tim77712 (Посетители) Сегодня, 13:34
Выход всегда есть: продать помещение и купить более подходящие!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика