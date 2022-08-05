Жильцы ЖК «Инара» в Актау обвинили бизнесмена в самоуправстве из-за установки аварийной двери

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В редакцию Lada.kz обратились жители жилого комплекса «Инара» в 16 микрорайоне. Одна из жительниц дома Жанар Ауезова заявила, что владелец ателье «Алия Туман» устанавливает дверь, не имея никаких разрешительных документов.- Месяц назад собственник ателье начал ремонт в своём помещении. Потом он решил установить ещё дополнительную дверь, якобы для своих сотрудников. Было собрание. Жильцов было 15 человек. Мы выразили своё несогласие, потому что, во-первых, застройщиком не было предусмотрено такой двери, во-вторых, портится фасад дома, и, в-третьих, дверь устанавливается прямо под квартирами, а вдруг завтра пойдут трещины по стенам?! – говорит жительница дома Жанар Ауезова.Бизнесмен ответил на претензии жильцов дома. Он заявил, что аварийный выход необходим для обеспечения безопасности его сотрудников.- Дверь устанавливается только ради безопасности. Стена – не монолитная, не несущая. Для дома нет никакой опасности. Я даю 100-процентную гарантию, что ни трещин, ничего не будет. Я предлагал поменять брусчатку, обновить детский сад, но все жильцы, непонятно почему, против. Мне нужен пожарный выход, потому что в моём помещении один вход и один выход. А если произойдёт пожар? А это у нас очень часто случаются. Мои 15 сотрудников могут просто погибнуть. Поэтому я вынужден установить дверь. Некоторые разрешали, некоторые сказали, что против. У меня просто другого выхода нет, - рассказал предприниматель.