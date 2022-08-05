На Кашагане приостановили добычу нефти

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На месторождении Кашаган были приостановлены работы из-за признаков утечки газа. Информацию подтвердил оператор Северо-Каспийского проекта - компания NCOC (North Caspian Operating Company), передаёт Tengrinews.kz.
- 3 августа была произведена безопасная остановка установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему, - заявили в пресс-службе NCOC.
Сообщается, что происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей.
- На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций. Надеемся на скорейшее возобновление добычи! - заключили в компании.
Напомним, компания NCOC останавливала производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на ремонт в начале лета.
Накануне стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) значительно уменьшил объёмы перекачки нефти по трубопроводу «Тенгиз - Новороссийск».
- 3 августа была произведена безопасная остановка установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» в связи с обнаружением признаков утечки газа на территории производственного участка. Согласно стандартной процедуре после срабатывания датчиков газа на производственных сооружениях был осуществлен сброс давления на факельную систему, - заявили в пресс-службе NCOC.
Сообщается, что происшествие не повлекло какого-либо вреда здоровью людей.
- На станциях мониторинга качества воздуха в Западном Ескене не зарегистрированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В настоящее время ведутся работы по возобновлению производственных операций. Надеемся на скорейшее возобновление добычи! - заключили в компании.
Напомним, компания NCOC останавливала производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на ремонт в начале лета.
Накануне стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) значительно уменьшил объёмы перекачки нефти по трубопроводу «Тенгиз - Новороссийск».
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