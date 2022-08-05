«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Августа
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.98 KZT
  • €1 = 488.93 KZT
  • 1 RUB = 7.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:23

Просмотров: 424

В Мангистау строительство канализационной очистной станции за 334 миллиона временно приостановлено из-за событий в мире

Жители села Курык интересуются, когда будет построена канализационная очистная станция, ради которой из бюджета выделили 334 миллиона тенге. Свой вопрос они адресовали главе региона. Чиновники рассказали о причинах «заморозки» стройки.

Фото из архива Lada.kz
Заместитель акима Каракиянского района Манар Тулегенов рассказал о ходе строительства канализационной очистной станции в селе Курык.

Один из сельчан задал вопрос, отмечая, что канализационную очистную станцию в селе начали строить два-три года назад, но она всё ещё не готова.

В акимате Каракиянского района отметили, что проект строительства очистного сооружения находится на их контроле. На объект были заложены 334 миллиона тенге.

- Согласно проектно-сметной документации канализацией будут охвачены 89 многоэтажных домов и 26 социальных объектов села Курык. Установлены две канализационные насосные станции. Строительство очистного сооружения площадью 200м3 за счёт собственных средств ведёт индивидуальный предприниматель Атаниязов. Остановка произошла из-за транспортно-логистического кризиса на фоне геополитической обстановки в мире. Предприниматель ожидает поступления из-за рубежа деталей основного устройства, необходимого в строительстве объекта. Этот процесс, как и ввод объекта в эксплуатацию, мы контролируем, - говорит Манар Тулегенов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика