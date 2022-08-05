В Мангистау строительство канализационной очистной станции за 334 миллиона временно приостановлено из-за событий в мире

Фото из архива Lada.kz

Заместитель акима Каракиянского района Манар Тулегенов рассказал о ходе строительства канализационной очистной станции в селе Курык.



Один из сельчан задал вопрос, отмечая, что канализационную очистную станцию в селе начали строить два-три года назад, но она всё ещё не готова.



В акимате Каракиянского района отметили, что проект строительства очистного сооружения находится на их контроле. На объект были заложены 334 миллиона тенге.



- Согласно проектно-сметной документации канализацией будут охвачены 89 многоэтажных домов и 26 социальных объектов села Курык. Установлены две канализационные насосные станции. Строительство очистного сооружения площадью 200м3 за счёт собственных средств ведёт индивидуальный предприниматель Атаниязов. Остановка произошла из-за транспортно-логистического кризиса на фоне геополитической обстановки в мире. Предприниматель ожидает поступления из-за рубежа деталей основного устройства, необходимого в строительстве объекта. Этот процесс, как и ввод объекта в эксплуатацию, мы контролируем, - говорит Манар Тулегенов.