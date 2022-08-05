С начала года мангистаусцам оказано более 40 тысяч социальных услуг

Фото из архива Lada.kz

По информации спикера, 29 382 услуги оказаны через центр обслуживания населения, 9 735 – посредством мобильного приложения заявителей (проактивные услуги), ещё 2 204 - через портал электронного правительства (подача заявления в электронном виде посредством электронной цифровой подписи). Кроме того, 1 945 соцуслуг мангистаусцы получили с помощью мобильного приложения банков (Каспий банк, Народный банк).



Аселхан Сарсен уточнил, что за этот период государственное социальное пособие получили 1899 человек (по инвалидности – 1180 и по потере кормильца-719), пенсию по возрасту-1225, базовую пенсию -1307 жителей региона.



Выданы также 647 специальных государственных пособий, ещё пособия получили 440 семей, усыновивших (удочеривших) ребенка-инвалида. Помимо них 11076 гражданам оказаны государственные услуги по уходу за ребёнком до 1 года, а также 2152 многодетным семьям и др.



Спикер добавил, что с начала года пенсии выросли на 7%, а пособия - на 5%. С 1 апреля текущего года размер пенсий и пособий увеличился еще на 4%.