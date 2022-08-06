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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 3988

Машина на набережной во время «воздушного парада»: чиновники ответили на возмущение жителей Актау

Во время проведения «воздушного парада» неудобства жителям Актау доставил разъезжающий по набережной автомобиль с гражданскими номерными знаками.

Кадр видео
Горожане возмутились нахождением на набережной у амфитеатра белого кроссовера Hyundai Creta, который беспрепятственно передвигался в процессе мероприятия, в то время как здесь находилось большое количество людей.

В городском акимате прокомментировали ситуацию.

- В данном транспортном средстве находилось радиосвязное оборудование для управления полетами авиации во время «воздушного парада». После завершения мероприятия данная машина покинула территорию набережной. Разрешение на проезд у него было, - ответили чиновники.





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Комментарии ( 6 )

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 Куцеба Роман (Посетители) Сегодня, 17:11
Фиг с ней с машиной(хотя это самая глупая отмазка которую я встречал) - но вот называть это позорище "Воздушным Парадом" - это уже верх лицемерия. "Парад" который продлил я 3 минуты
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:05
Интересно,а что помешало в море катер поставть или любое плавсредство для управления так называемым парадом???? И почему на машине гражданские номера а не военные????
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:49
Кто явно не дружит с головой,и это печалит.
Враньё одно! Там тысячи детей бегает, хорошо что все обошлось

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 13:32
Наверное сила радиосвязи до автодороги не добивала... Ну такое глупое объяснение, что дальше некуда
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 13:29
А вот это уже настоящее махровое хамство! И от водителя и от акимата с такими "объяснениями"...
И будет это хамство также от дорожной полиции, если не составят протокол
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 13:26
Дальше пульт не ловит и вертолётики могли улететь не туда.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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