Машина на набережной во время «воздушного парада»: чиновники ответили на возмущение жителей Актау

- В данном транспортном средстве находилось радиосвязное оборудование для управления полетами авиации во время «воздушного парада». После завершения мероприятия данная машина покинула территорию набережной. Разрешение на проезд у него было, - ответили чиновники.

Горожане возмутились нахождением на набережной у амфитеатра белого кроссовера Hyundai Creta, который беспрепятственно передвигался в процессе мероприятия, в то время как здесь находилось большое количество людей.В городском акимате прокомментировали ситуацию.