Цены на одежду и обувь поднялись в Мангистау

В июне этого года одежда и обувь подорожали на 1,4 процента за месяц и на 9,7 процента за год.В Северо-Казахстанской области цены выросли на 3,5 процента в месячной динамике. В тройку по приросту входят также Мангистауская и Кызылординская области.Наименьший рост цен был зарегистрирован в Алматы и Восточно-Казахстанской области.В годовой динамике значительный рост цен на одежду и обувь наблюдается в Мангистауской области - на 16,5 процента.Наименьшее удорожание было зафиксировано в Алматы - на 6,3 процента.