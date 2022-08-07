Мангистау оказался в числе аутсайдеров по производству продукции

Домохозяйства страны за первый квартал произвели собственной продукции на 3,1 процента больше, чем годом ранее.В тройку лидирующих по объему производства товаров вошли хлеб, булочные и мучные кондитерские изделия, сметана и другие молочные продукты.В региональном разрезе больше всего продукции произвели в Алматинской области: на 6,2 миллиарда тенге - на 2,5 процента меньше по сравнению с прошлогодними показателями. В тройку регионов-лидеров также попали Туркестанская и Павлодарская области.Меньше всего собственной продукции произвели в Мангистауской области - 129,9 миллиона тенге. При этом на 23,8 процента больше, чем за первый квартал в 2021 году.В разрезе местности 82,7 процента производства, или 24,7 миллиарда тенге пришлось на сельскую местность. В городской местности произвели продукции всего на 5,2 миллиарда тенге.