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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:15

Просмотров: 478

Мангистау оказался в числе аутсайдеров по производству продукции

В первом квартале в Казахстане произвели собственной продукции на 29,9 миллиарда тенге, передает проект по мониторингу экономики Казахстана в формате рэнкингов.

Фото из доступных источников
Домохозяйства страны за первый квартал произвели собственной продукции на 3,1 процента больше, чем годом ранее.

В тройку лидирующих по объему производства товаров вошли хлеб, булочные и мучные кондитерские изделия, сметана и другие молочные продукты.

Мангистау оказался в числе аутсайдеров по производству продукции


В региональном разрезе больше всего продукции произвели в Алматинской области: на 6,2 миллиарда тенге - на 2,5 процента меньше по сравнению с прошлогодними показателями. В тройку регионов-лидеров также попали Туркестанская и Павлодарская области.

Меньше всего собственной продукции произвели в Мангистауской области - 129,9 миллиона тенге. При этом на 23,8 процента больше, чем за первый квартал в 2021 году.

В разрезе местности 82,7 процента производства, или 24,7 миллиарда тенге пришлось на сельскую местность. В городской местности произвели продукции всего на 5,2 миллиарда тенге.

Мангистау оказался в числе аутсайдеров по производству продукции



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Комментарии ( 2 )

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Raiders (Посетители) Сегодня, 21:26
Только дайте деньги,на сено,силос и т.д.и мы завалим Мангистау продукцией.Очередное бла-бла(кар)

Очередное бла-бла.(кар)
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 21:17
Но, это же очевидно... Откуда у нас такие ресурсы?
 
 

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