В Актау увеличилось число туберкулёзных больных с открытой формой

Здание тубдиспансера. Фото из архива Lada.kz

Рост заболеваемости в сравнении с прошлогодним показателем несущественный – с 50 до 51.



- В то же время больше стало фиксироваться фактов заболевания туберкулезом с открытой формой. Если за два квартала прошлого года было зарегистрировано 20 таких больных, то с начала текущего года – уже 25. Среди них один ребенок и два подростка. Умерли в этом году два пациента. В прошлом же году детей и подростков зарегистрировано не было. Умер один больной, - прокомментировала Жанар Таужанова.



По словам главного специалиста отдела, все заболевшие с открытой формой туберкулеза изолированы, то есть помещены в стационар.