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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:38

Просмотров: 385

В Актау увеличилось число туберкулёзных больных с открытой формой

С начала года в Актау зарегистрирован 51 факт заболевания туберкулезом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось число больных с открытой формой туберкулеза. Об этом сообщила Жанар Таужанова, главный специалист эпидотдела управления санэпидконтроля Актау.

Здание тубдиспансера. Фото из архива Lada.kz
Рост заболеваемости в сравнении с прошлогодним показателем несущественный – с 50 до 51.

- В то же время больше стало фиксироваться фактов заболевания туберкулезом с открытой формой. Если за два квартала прошлого года было зарегистрировано 20 таких больных, то с начала текущего года – уже 25. Среди них один ребенок и два подростка. Умерли в этом году два пациента. В прошлом же году детей и подростков зарегистрировано не было. Умер один больной, - прокомментировала Жанар Таужанова.

По словам главного специалиста отдела, все заболевшие с открытой формой туберкулеза изолированы, то есть помещены в стационар.



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Комментарии ( 1 )

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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 14:09
Нет, нет, это не био-лаборатории распространяют инфекцию! Вы что. ..?
 
 

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