Двоих детей и кошку спасли спасатели Мангистау

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 1 по 6 августа, подразделения ведомства выезжали по тревоге 36 раз, в том числе четыре раза - на пожары, 22 раза - на случаи горения и 10 раз - на проведение аварийно-спасательных работ.В понедельник, 1 августа, примерно в 19:08 сгорел полностью неисправный автомобиль УАЗ в селе Жетыбай, во дворе 136 дома, на улице «Астана». Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.На следующий день в 16:04 сгорела одноэтажная баня в селе Кызылтобе в Мунайлинском районе. Площадь горения составила семь квадратных метров. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.В четверг, 4 августа, в 10:42 в селе Кызылсай, на улице Ж.Тенизбайулы, возле дома № 2 сгорел автомобиль Toyota Hilux, 2014 года выпуска. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются дежурным дознавателем.Ночью 1 августа спасатели оказали помощь двум пассажирам, которые пострадали в результате столкновения двух автомобилей «Deo Gentra» и грузового «Шахман». Авария произошла в 23:46 на автодороге Бейнеу – Шетпе.Утром 2 августа спасатели с помощью топора открыли входную дверь в одной из квартир 17 дома в селе Бейнеу. Выяснилось, что в квартире уснула 15-летняя девушка.Днём этого же дня пожарные спасли кошку, которая застряла в трубе. Спасатели с помощью болгарки перерезали трубу и спасли кошку.На следующий день огнеборцы с помощью болгарки вытащили водителя, застрявшего в автомобиле в результате столкновения автомобилей Toyota Camry и Toyota Саrolla. Пострадавшего передали сотрудникам Скорой помощи. Авария произошла в 21:30 в Жанаозене.В четверг, 4 августа, спасатели помогли семерым пассажирам автомобиля, который застрял в солончаке, в километре от базы отдыха «Tree of life».Днём следующего дня пожарные спасли ребёнка, который оказался взаперти в квартире. Инцидент произошёл в доме №10, в 18А микрорайоне. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно третьего этажа, а затем передали ребёнка родителям.Этим же вечером произошёл ещё один инцидент в доме №19, в 12 микрорайоне. В одной из квартир взаперти находился ребёнок. Спасатели с помощью автолестницы вошли в окно второго этажа, а затем передали ребёнка родителям.- не оставлять непотушенные сигареты и спички;- следить за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружать электросети;- использовать только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставлять детей без присмотра.— не купайтесь в незнакомых местах;— не купайтесь в местах, где установлены предупреждающие плакаты о запрете купания;— не ныряйте в незнакомых местах, на дне могут оказаться огромные камни— не прыгайте в воду с причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;— не заплывайте далеко от берега;— не подплывайте к проходящим судам, моторным лодкам;— при волнении моря в 3–6 баллов от беды не застрахованы даже опытные пловцы. Пронырнуть линию прибоя навстречу волнам несложно. На обратном пути пловец может вдруг почувствовать, что переоценил свою физическую подготовку. Так же при шторме существует угроза ударов о прибрежные камни, вследствие чего человек теряет сознание и тонет;— категорически запрещается употреблять алкогольные напитки и купаться в нетрезвом состоянии;— ни в коем случае не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках — подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно для тех, кто не умеет плавать;— находясь вблизи воды не оставляйте детей без присмотра. Случаи гибели детей на водоемах происходят из-за отсутствия родительского контроля, невнимательности и равнодушия взрослых.