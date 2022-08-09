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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 978

Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза ТБО и санитарную очистку города

Сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании с участием главы региона Нурлана Ногаева был рассмотрен вопрос санитарной очистки и вывоза твердо-бытовых отходов городов и районов области, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из архива
За ненадлежащую организацию работы глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ.

По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов в населённых пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.

Несвоевременный вывоз ТБО беспокоит также жителей близлежащих районов - Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.

- Санитарное состояние населённых пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения города Актау. Большинство жалоб, поступающих в Telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города, - отметил Нурлан Ногаев.



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Комментарии ( 2 )

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 ak12 (Посетители) Сегодня, 20:39
Напугал называется.Ногаев тот еще тормоз.Только проснулся.Надо было еще пару лет подождать.Здесь не только мусор.Некогда цветущий молодой город, превратился в сухостой, с разрушенной инфраструктурой, грязными, замусоренными улицами(просто пройдитесь по городу пешком).Что областной ,что городской, это не те люди, которые болеют за город.Здесь они решают совсем другие задачи.Не связанные с процветанием области и города.С ними мы далеко не уедем понятно было сразу.Край что они могую это встречать туристов с цветами на камеру.Пусть этим и занимаются.А город, пока еще что то живое осталось, надо передать тем кто действительно будет работать.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:10
глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ.


Надо было освободить от должностей всю эту троицу! Тут не только вывоз мусора, а ещё и полив деревьев, появление (вернее, постоянное присутствие прокатчиков на Набережной), точечная застройка и т. д....Любой городской вопрос подними--везде бардак!
Поддерживаю акима области: Это результат неправильной организации работы акима города, - отметил Нурлан Ногаев.
 
 

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