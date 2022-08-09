Акиму Актау объявлен выговор за плохую организацию вывоза ТБО и санитарную очистку города

Фото из архива

За ненадлежащую организацию работы глава региона объявил выговор акиму Актау, его заместителю и начальнику отдела ЖКХ.



По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в регионе остро стоит вопрос санитарного состояния и своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов в населённых пунктах. Историко-культурные и природные достопримечательности Мангистау загрязняются пищевыми отходами как туристами, так и жителями. В последнее время сильно увеличилось количество жалоб от жителей областного центра на скопление мусора.



Несвоевременный вывоз ТБО беспокоит также жителей близлежащих районов - Мунайлинского района и села Акшукур Тупкараганского района.



- Санитарное состояние населённых пунктов вызывает беспокойство. Нельзя допускать загрязнения города Актау. Большинство жалоб, поступающих в Telegram-чат, связаны с проблемой скопления и вывоза мусора. Несвоевременный сбор отходов негативно сказывается на красоте города и здоровье жителей. Это результат неправильной организации работы акима города, - отметил Нурлан Ногаев.