«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.39 KZT
  • €1 = 489.68 KZT
  • 1 RUB = 7.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 244

В Туркменистане начато строительство нового автомобильного моста через залив-лагуну Каспийского моря

Накануне в Туркменистане прошла церемония закладки фундамента нового автомобильного моста через залив Кара-Богаз-Гол (залив-лагуна Каспийского моря на западе Туркмении) вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. Об этом сообщили в консульстве Туркменистана в Актау.

Фото предоставлено в консульстве Туркменистана
По проектно-сметной документации автомобильный мост общей протяжённостью 354 метра и шириной 21 метр будет построен на автотрассе, идущей из Туркменбаши через залив Кара-Богаз-Гол до границы Казахстана. Вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана параллельно будут построены сооружения различного назначения. Среди них – базы отдыха для водителей и пассажиров, гостиница, центры технического обслуживания, автобусные остановки, автоматизированные системы контроля массы и габаритов транспортных средств, освещение дорожных знаков.

Строительство нового моста через залив Кара-Богаз-Гол повысит значение транспортного коридора Север–Юг на международном уровне.

- В последние годы в Туркменистане ведутся масштабные работы по развитию дорожного строительства, созданию новых международных транспортных коридоров, последовательному увеличению объёмов грузо- и пассажироперевозок. Это открывает возможности для развития международного сотрудничества, активизации транзитных потоков, проходящих через территорию Туркменистана, и наряду с этим реализации экспортно-импортных операций в соответствии с требованиями времени, - сообщили в консульстве.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении отметил, что мост призван эффективно служить грузоперевозчикам Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии, что позволит им кратчайшим путём, используя морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, выходить в страны Северной и Восточной Европы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика