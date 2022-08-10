В Туркменистане начато строительство нового автомобильного моста через залив-лагуну Каспийского моря

Фото предоставлено в консульстве Туркменистана

По проектно-сметной документации автомобильный мост общей протяжённостью 354 метра и шириной 21 метр будет построен на автотрассе, идущей из Туркменбаши через залив Кара-Богаз-Гол до границы Казахстана. Вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана параллельно будут построены сооружения различного назначения. Среди них – базы отдыха для водителей и пассажиров, гостиница, центры технического обслуживания, автобусные остановки, автоматизированные системы контроля массы и габаритов транспортных средств, освещение дорожных знаков.



Строительство нового моста через залив Кара-Богаз-Гол повысит значение транспортного коридора Север–Юг на международном уровне.



- В последние годы в Туркменистане ведутся масштабные работы по развитию дорожного строительства, созданию новых международных транспортных коридоров, последовательному увеличению объёмов грузо- и пассажироперевозок. Это открывает возможности для развития международного сотрудничества, активизации транзитных потоков, проходящих через территорию Туркменистана, и наряду с этим реализации экспортно-импортных операций в соответствии с требованиями времени, - сообщили в консульстве.



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении отметил, что мост призван эффективно служить грузоперевозчикам Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии, что позволит им кратчайшим путём, используя морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, выходить в страны Северной и Восточной Европы.