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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 165

Из Уфы в Актау планируют организовать авиасообщение

Росавиация разрешила организовать авиасообщение между Уфой и Актау, сообщает новостной портал «Башинформ». В аэропорту Актау рассказали о ряде условий для организации рейсов по этому направлению.

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Авиакомпания «Red Wings» получила допуск от Росавиации еще на один рейс из международного аэропорта «Уфа» в Казахстан, а именно в Актау.

Как сообщили в международном аэропорту Актау, для начала полетов требуется соблюсти ряд процедур.

- Необходимо провести подписание двустороннего соглашения. Потом перевозчик запрашивает у нас в аэропорту свободные слоты. После получения от нас ответа проходит процедура получения разрешения на регулярные полеты, - сообщили в аэропорту Актау.


Напомним, что в начале августа из аэропорта «Уфа» стартовали сразу два авиасообщения в Нур-Султан и Алматы.



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