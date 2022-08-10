Из Уфы в Актау планируют организовать авиасообщение

- Необходимо провести подписание двустороннего соглашения. Потом перевозчик запрашивает у нас в аэропорту свободные слоты. После получения от нас ответа проходит процедура получения разрешения на регулярные полеты, - сообщили в аэропорту Актау.

Авиакомпания «Red Wings» получила допуск от Росавиации еще на один рейс из международного аэропорта «Уфа» в Казахстан, а именно в Актау.Как сообщили в международном аэропорту Актау, для начала полетов требуется соблюсти ряд процедур.Напомним, что в начале августа из аэропорта «Уфа» стартовали сразу два авиасообщения в Нур-Султан и Алматы.